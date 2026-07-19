Zabrana simbola NDH i ustaških slogana: Predstavnički dom PSBiH u srijedu razmatra dopune zakona

Parlament BiH u srijedu raspravlja o tri godine zatvora za isticanje simbola NDH, regulisanju električnih romobila i vraćanju državljanstva.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da u srijedu, u drugom čitanju, razmatra Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od tri godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH.

Ova zakonska izmjena, kojom je predviđena zabrana veličanja ustaštva, upotreba simbola NDH i slogana "Za dom spremni", prijedlog je poslanika Branisalava Borenovića.

Ovaj zakonski prijedlog Predstavnički dom je usvojio u prvom čitanju, po skraćenom postupku, 19. maja.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Izmjene i dopune se odnose na regulisanje upravljanja električnim romobilima u saobraćaju.

Pred poslanicima će se navi i Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla. Ovaj zakonski prijedlog ima oznaku EI, a predlagač je Savjet ministara.

Poslanici bi trebalo da razmotre i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH, a koji se odnosi na lica koja su se ranije odrekla državljanstva BiH, te da im se omogući lakši način ponovnog sticanja.

Dnevnim redom je predviđen i razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu BiH, a cilj je prema obrazloženju, osiguranje kontinuiteta zakonitog rukovođenja institucijom u situacijama kada direktor ili zamjenik direktora ne mogu da obavljaju svoje dužnosti ili ih samovoljno napuste.

Pred poslanicima će se naći i nekoliko izvještaja komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti za više poslaničkih inicijativa i zahtjeva.

Početak redovne sjednice planiran je za 13.00 časova.