Završena sjednica Predstavničkog doma PSBiH: Pad važnih zakonskih prijedloga, nije bilo entitetske većine za VSTS

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas usvojio prijedloge zaključaka o preduzimanju mjera iz nadležnosti institucija BiH s ciljem zaštite domaće proizvodnje i uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predstavnički dom danas nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije na Prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH, te je ova komisija zadužena da sačini novo mišljenje.

Nije usvojen Prijedlog zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović.

Entitetske većine nije bilo za Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović, kao ni za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH i Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, čiji je predlagač Savjet ministara.

Poslanici su danas usvojili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH i prijedloge zaključaka koji se odnose na preduzimanje mjera protiv direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Marka Kubatlije jer je na lokalnim izborima 2024. godine bio nosilac liste kandidata DNS-a za Skupštinu opštine Pale.

Predstavnički dom nije danas podržao imenovanje poslanika Branislava Borenovića, Predraga Kožula i Albina Muslića u Privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Nije podržan ni prijedlog da poslanici Darko Babalj, Predrag Kožul i Denis Zvizdić budu imenovani u Privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja članova filijala Kancelarije za razmatranje žalbi u Banjaluci i Mostaru.

Usvojena je inicijativa poslanika PDP-a Branislava Borenovića za hitno smanjenje višečasovnih zadržavanja i unapređenje graničnih procedura na međunarodnim graničnim prelazima u BiH.

Poslanici su dali saglasnost na više međunardonih sporazuma i ugovora.

Ovim je današnja sjednica završena, a nova je najavljena za 22. jul.