Zakon o NDH simbolima i niz reformi pred poslanicima BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH će danas u drugom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od tri godine za veličanje i upotrebu slogana simbola i oznaka NDH.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, Predstavnički dom je u prvom čitanju, po skraćenom postupku, usvojio na sjednici 19. maja.

Na dnevnom redu sjednice je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama, sa zahtjevom za razmatarnje po hitnom postupku.

Predlagač, poslanik Jasmin Emrić, u obrazloženju je naveo da je cilj jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanja namještanja tendera.

Sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi bilo regulisano učešće električnih romobila u saobraćaju.

U drugom čitanju, na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, koje su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić. Osnovni cilj inicijative je uvođenje mogućnosti ubrzanog izdavanja lične karte uz plaćanje posebne naknade.

Dnevnim redom je predviđeno da poslanici razmatraju, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu, predlagač poslanik Jasmin Emrić.

Ovaj zakonski prijedlog odnosi se na kontinuitet rukovođenja Agencijom, ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno.

Poslanici bi trebalo da razmotre i izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2025. godinu, godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za prošlu odinu, te prošlogodišnji izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH.

Na dnevnom redu je i prijedlog zaključka da u Privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, budu imenovani poslanici Albin Muslić, Branislav Borenović i Predrag Kožul, a iz Doma naroda Sredoje Nović, Marina Pendeš i Šefik Džaferović.

Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma.

Početak sjednice planiran je za 11.00 časova.

(Srna)