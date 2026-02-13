logo
Ništa od plata u kešu: Predstavnički dom odbio prijedlog zakona

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH kojim bi osobama koji nemaju bankovne račune bilo omogućeno da plate primaju u gotovini.

predstavnički dom odbio prijedlog o isplatama plata u kešu Izvor: Amer Kajmović/Fena

Predlagač ovog zakonskog rješenja, koji se pred poslanicima našao u prvom čitanju, je predsjedavajući ovog doma Marinko Čavara.

Poslanici su danas usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na povećanje osnovne plate od 30 do 50 odsto za IT stručnjake sa srednjoškolskim obrazovanjem zaposlene u zajedničkim institucijama.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima BiH, koje se odnose se na ocjenu rada policijskih službenika koji su koristili porodiljsko ili roditeljsko odsustvo.

Poslanici su podržali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Predložene izmjene Zakona odnose na obračun plate za vojna lica Oružanih snaga BiH, posebno na kategoriju vojnika i podoficira i policijske službenike svih policijskih agencija na nivou BiH.

Usvojen je i zaključak da se ovaj zakonski prijedlog uputi Domu naroda i da ga i taj dom razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom danas je usvojio izvještaje o provedenoj reviziji učinka o temi "Usvajanje i osiguranje provođenja Etičkog kodeksa u institucijama BiH", o temi "Aktivnosti institucija u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji" i temi "Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih motornih vozila".

Entitetske većine nije bilo za prijedlog odluke o vijeću osoba sa invaliditetom BiH, koji je predložila poslanik Rejhana Dervišević.

Predstavnički dom danas nije danas razriješio Valentinu Rupčić sa mjesta člana Upravnog odbora Radija i televizije BiH.

Ovim je današnja sjednica završena, a Čavara je narednu zakazao za 11. mart.

Tagovi

Marinko Čavara Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

