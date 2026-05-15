Predstavnički dom PS BiH: Poslanici u utorak o Reformskoj agendi

Na dnevnom redu i uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u utorak, 19. maja, trebali bi na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, dok bi na redovnoj sjednici trebali da diskutuju o Reformskoj agendi BiH.

Predlagači zahtjeva za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika poslanici Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra i Midhat Čaušević smatraju da je potrebno donošenje zaključaka koji bi usmjerili aktivnosti Savjeta ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje čelika i čeličnih proizvoda.

Hitna sjednica zakazana je za 10.00 časova.

Po okončanju hitne, trebalo bi da počne redovna sjednica Predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je, osim Reformske agende BiH, i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, u drugom čitanju.

Predlagač je Savjet ministara.

U zakonskom prijedlogu je navedeno da je cilj izmjena i dopuna suzbijanje ili potpuno onemogućavanje zloupotrebe sredstava komunikacija za vršenje krivičnih djela.

U prvom čitanju, na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji se odnosi na kontinuitet rukovođenja Agencijom, ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno.

Pred poslanicima u prvom čitanju su i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH.

U prvom čitanju, poslanici bi trebali da razmatarju i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ličnoj karti državljana BiH, Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Na predloženom dnevnom redu su i izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2025. godinu.

Početak redovne sjednice planiran je za utorak u 12.00 časova.