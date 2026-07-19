Hidrometeorološki zavod: U narednim danima pljuskovi, a u srijedu stabilizacija i svježije jutro

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, a lokalno je moguć grad i jak vjetar, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na istoku će tokom poslije podneva biti jačih pljuskova, lokalno i uz nepogode sa gradom i jakim do olujnim vjetrom.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 32, na jugu oko 35, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.
U utorak, 21. jula, će i dalje biti promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove. Lokalno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz ponegdje pojavu grada.
Maksimalna temperatura biće od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.
U srijedu, 22. jula, jutro će biti svježe, dok će tokom dana biti sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 31, a u višim predjelima od 20 stepeni Celzijuisovih.
U četvrtak, 23. jula, prvi dio dana biće pretežno sunčano i toplo, a poslije podne i uveče očekuje se naoblačenje uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok su ponegdje moguće i nepogode sa gradom.
Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 26 do 33, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.