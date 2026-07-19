Hidrometeorološki zavod: U narednim danima pljuskovi, a u srijedu stabilizacija i svježije jutro

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, a lokalno je moguć grad i jak vjetar, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na istoku će tokom poslije podneva biti jačih pljuskova, lokalno i uz nepogode sa gradom i jakim do olujnim vjetrom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 32, na jugu oko 35, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U utorak, 21. jula, će i dalje biti promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove. Lokalno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz ponegdje pojavu grada.

Maksimalna temperatura biće od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

U srijedu, 22. jula, jutro će biti svježe, dok će tokom dana biti sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 31, a u višim predjelima od 20 stepeni Celzijuisovih.

U četvrtak, 23. jula, prvi dio dana biće pretežno sunčano i toplo, a poslije podne i uveče očekuje se naoblačenje uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok su ponegdje moguće i nepogode sa gradom.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 26 do 33, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.