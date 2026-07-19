Promjenljivo vrijeme uz pljuskove i grmljavinu: Danas lokalno moguća i pojava grada

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno, uz pljuskove sa grmljavinom, a moguća je i pojava grada ponegdje.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Prije podne na zapadu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, prvo u brdsko planinskim predjelima od zapada ka istoku, a zatim i u ostalim predjelima.

Poslije podne i uveče na sjeveru i istoku jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vjetar i pojava grada ponegdje.

Na jugu i jugoistoku tokom većeg dijela dana ostaje sunčano i najtoplije.

Duvaće vjetar slab do umjeren zapadni ili promjenljiv, uveče na sjeveru u zonama pljuskova povremeno jak do olujni.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 30 do 35, na jugu oko 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica, Glamoč i Bugojno 15, Sarajevo, Gacko, Čemerno, Han Pijesak i Sokolac 16, Foča, Srebrenica, Mrakovica i Mrkonjić Grad 18, Tuzla, Višegrad, Kneževo, Bihać, Rudo i Ribnik 19, Brčko 20, Doboj, Mostar i Bileća 21, Banjaluka i Prijedor 22, Neum, Novi Grad i Srbac 23, te Bijeljina i Trebinje 25 Celzijusovih.

U prethodna 24 časa na Han Pijesku palo je 46 litara kiše po metru kvadratnom, u Mrkonjić Gradu 22 litre, a u Ribniku i Kneževu po 15 litara kiše po metru kvadratnom.

STANJE NA PUTEVIMA

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ saobraća se redovno, uz nestabilne vremenske uslove i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega se vozačima savjetuje oprezna vožnja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Oprez je neophodan na putevima na kojima su u toku radovi, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog mogućih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz.

Do 25. jula na magistralom putu LJubogošta-Pale-Podgrab dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Krađorđeve.

Preko Romanije će zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije, dolaziti do povremenih obustava saobraćaja.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova. Izmijenjeni režim je na snazi do 1. jula naredne godine.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta radnim danima od 7.00 do 15.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su aktuelne na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu na dionici Bijeljina dva-Glavičice.

U toku je obnova magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice dva-Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad ove dionice.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila nosivosti veće od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Zbog proširenja mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina jedan.

U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila veće nosivosti usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja - brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.