Revizori razotkrili zloupotrebe u institucijama BiH: Službena vozila na bolovanju i plate za nedolazak na sjednice

Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavila je novu seriju revizorskih izvještaja koji razotkrivaju brojne nepravilnosti u radu pojedinih državnih agencija.

Izvor: MONDO

Dugogodišnji problemi u upravljanju javnim novcem, zapošljavanju i korištenju službenih resursa zabilježeni su u više institucija, a posebno su istaknuti propusti u radu Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Agencije za statistiku BiH i Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA).

Nalazi revizora otkrivaju širok spektar zloupotreba – od korištenja službenih automobila tokom privremene spriječenosti za rad, preko zapošljavanja bez konkursa, do isplata naknada osobama koje nisu izvršavale svoje obaveze.

Službeni automobili na bolovanju i produženi praznici

Agencija za poštanski saobraćaj BiH, koja broji 13 zaposlenih i raspolaže godišnjim budžetom većim od milion konvertibilnih maraka, prekoračila je planirani fond namijenjen za stimulacije za više od 1.000 KM, prenose federalni mediji.

Posebnu pažnju revizora privukle su nepravilnosti u vezi sa korištenjem četiri službena vozila, za čije je održavanje i gorivo tokom godine potrošeno oko 20.500 KM. Utvrđeno je da su osobe, koje imaju pravo na korištenje vozila 24 sata dnevno, iste koristile čak i tokom bolovanja. Dodatno, vozila su vožena vikendima van sjedišta institucije bez evidentirane službene svrhe u putnim nalozima, a uočena su i odstupanja između upisane kilometraže i stvarne udaljenosti između sjedišta i mjesta prebivališta korisnika.

Osim toga, revizori su otkrili da su zaposlenima odobravana plaćena odsustva za vjerske praznike u trajanju do sedam dana, iako važeći propisi dozvoljavaju najviše dva dana.

Sporni ugovori i višak zaposlenih u Agenciji za statistiku

U Agenciji za statistiku BiH, čiji je prošlogodišnji budžet iznosio oko osam miliona KM, nastavljena je praksa raspoređivanja radnika na radna mjesta bez donošenja odgovarajućih pravnih akata. Zbog ovakvog postupanja, određeni organizacioni dijelovi imali su više zaposlenih nego što je to predviđeno zvaničnom sistematizacijom.

Izvještaj navodi da je devet osoba obavljalo poslove bez odgovarajućih ugovora o radu, uz neujednačen način evidentiranja njihovog prisustva na poslu. Agencija je za ugovore o djelu izdvojila čak 149.822 KM.

Propusti su uočeni i u procesu javnih nabavki. Prilikom nabavke usluga održavanja mrežne i serverske opreme u vrijednosti od 50.000 KM, nabavljene su robe i usluge koje uopšte nisu bile zatražene u tenderskoj dokumentaciji.

Naknade za nedolazak na sjednice i neopravdani troškovi reprezentacije

Značajne nepravilnosti uočene su i u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA). Članovima devetočlanog Upravnog odbora isplaćeno je više od 50.000 KM na ime naknada tokom godine. Apsurdnost situacije ogleda se u činjenici da je jedan član Upravnog odbora primao naknadu tokom cijele godine, iako nije prisustvovao nijednoj održanoj sjednici, dok su i ostali članovi bilježili izostanke.

Kada je u pitanju zapošljavanje, FIPA je bez provođenja javnog konkursa i bez saglasnosti Agencije za državnu službu angažovala dvije osobe na određeno vrijeme za poslove državnog službenika i zaposlenika, i to na period duži od zakonom dozvoljena tri mjeseca.

Troškovi reprezentacije, koji uključuju poslovne ručkove i sastanke, premašili su 5.000 KM, a revizori su konstatovali da u pojedinim slučajevima nije bilo moguće utvrditi opravdanost tih izdataka. Takođe, za korištenje i održavanje dva službena vozila izdvojeno je gotovo 23.000 KM, pri čemu jedno od vozila direktor koristi 24 sata dnevno.

Zbog svih navedenih propusta, Kancelarija za reviziju je nadležnim institucijama uputila niz preporuka sa ciljem hitnog otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.