Predsjedništvo BiH jednoglasno usvojilo Prijedlog budžeta institucija za 2026. godinu

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM, čime je podržan dokument koji je prije nekoliko dana usvojio Savjet ministara BiH.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Riječ je o istom prijedlogu budžeta koji Predsjedništvo BiH nije usvojilo u maju ove godine.

Tada je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala za usvajanje budžeta, bošnjački član Denis Bećirović bio je uzdržan, dok je hrvatski član Željko Komšić glasao protiv.

Usvojeni prijedlog predviđa budžet institucija BiH u iznosu od 1,58 milijardi KM, kao i povećanje izdvajanja za više institucija na nivou BiH.

Nakon usvajanja u Predsjedništvu BiH, Prijedlog budžeta biće upućen u dalju parlamentarnu proceduru.