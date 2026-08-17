Pet tinejdžera poginulo u sudaru na auto-putu u Irskoj: Vozili u suprotnom smjeru?

Pet tinejdžera stradalo je u direktnom sudaru na auto-putu u Irskoj. Još četiri osobe su teško povrijeđene, a policija istražuje okolnosti nesreće.

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Pet tinejdžera poginulo je u direktnom sudaru na auto-putu u Irskoj, dok su još četiri osobe zadobile teške povrede, saopštila je policija.

Prema navodima irskih vlasti, policija je neposredno prije nesreće primila dojavu da se jedno vozilo kreće suprotnim smjerom na auto-putu. Nedugo zatim došlo je do direktnog sudara s drugim automobilom, prenosi "Skaj njuz".

Na mjestu nesreće pronađena su tijela petorice tinejdžera koji su se nalazili u istom vozilu.

U drugom automobilu bile su tri žene – dvije u tridesetim godinama i jedna u dvadesetim – kao i jedno muško dijete. Svi su zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu na dalje liječenje.

Predstavnik irske policije opisao je nesreću kao "užasnu tragediju" te upozorio na opasan trend pojedinaca koji namjerno voze suprotnom stranom auto-puta kako bi privukli pažnju i prikupili lajkove na društvenim mrežama.

Policija za sada nije saopštila da li je takvo ponašanje bilo povezano sa ovom nesrećom, a istraga o svim okolnostima tragedije je u toku.