Žena pronašla misterioznu poruku u boci: Policija istražuje slučaj

Šetnja plažom pretvorila se u pravu dramu za jednu ženu, koja je u Irskoj, nedaleko od zaliva Galvej, pronašla poruku u boci koja je očigledno predstavljala poziv u pomoć.

Izvor: Reddit/r/beachcombing

Boca, koju su morski talasi izbacili na obalu u blizini zaliva Galvej u Irskoj, bila je zatvorena plutom i zapečaćena voskom, a primjetni su bili i neprijatan miris i naslage sa spoljne strane. Unutra se nalazio ispisan list papira, koji je na prvi pogled djelovao kao apel za spas, kombinujući nekoliko jezika.

Nakon što je uspjela da izvuče poruku i djelimično je dešifruje, žena je odlučila da je preda policiji, iako su postojale spekulacije da bi to mogla da bude i nečija neslana šala. Njena objava na Reditu ubrzo je privukla veliku pažnju.

"Uspjele smo da prevedemo dio. Čini se da je na indonežanskom jeziku. Piše: 'Molimo vas, pošaljite pomoć, izgubljeni smo od 20. decembra, ima nas troje, ne znamo ime ovog ostrva, povrijeđeni smo'. Kineski znak Gugl Lens prevodi kao 'šljiva', ali nisam sigurna da li je to tačno. Donji dio sa brojem 18 iz nekog razloga ne prevodi. Možda je to ime i godina? Ako neko zna indonežanski, možda će imati bolju ideju", napisala je.

Reakcije na internetu bile su podijeljene. Iako su pojedini smatrali da je riječ o podvali, mnogi su izrazili iskrenu zabrinutost i nadu da je poruka autentična. Jedan korisnik je primijetio da bi, ukoliko je poruka stvarna, stručnjaci mogli da iskoriste lokaciju pronalaska boce, poznate morske struje i potencijalno mjesto polaska, kako bi suzili potragu za ostrvom na kom bi nestali mogli da se nalaze.

"U najgorem slučaju, riječ je o šali. U najboljem, spasićete nečiji život. Predaja poruke policiji je apsolutno ispravan potez", "Iskreno se nadam da su živi i da će vaš trud uroditi plodom", "Zamislite da je ovo stvarno. Trojica muškaraca su sami na ostrvu, nemaju pojma gdje su, a ovo im je jedina nada", pisali su mnogi.

Na kraju, detaljniji prevod poruke, koji su ponudili neki korisnici, dodatno je pojačao strijepnju.

"Poziv u pomoć: Poruka jasno sadrži 'Tolong kirimkan bantuan!' (Molimo, pošaljite pomoć), kao i 'HELP HELLO SOS'. Trajanje i broj osoba: Izgubljeni su od 20. decembra, a radi se o tri osobe. Lokacija i stanje: Nalaze se na nepoznatom ostrvu, a najmanje jedna osoba je povrijeđena. Potpisi: Poruka uključuje imena 'Li', 'Toine' i 'Yu Sing 18'"", piše u analizi.

Policija sada ispituje autentičnost poruke, a javnost sa nestrpljenjem iščekuje rasplet ove neobične i potencijalno tragične priče.

