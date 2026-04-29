Prvi takmičar koji je pokušao da vara u "Slagalici": Voditeljka odmah "snimila" šta radi, pa uslijedila kazna (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Iako zvuči nemoguće da neko proba da vara u "Slagalici", i to se dogodilo.

Ko je prvi takmičar koji je probao da vara u kvizu Slagalica? Izvor: pritnscreen/youtube/RTS Slagalica

Kviz "Slagalica" jedan je od omiljenih kod nas već decenijama, i vjerovatno jedan od rijetkih koji i dan-danas prate sve generacije. Naći se u emisiji svojevrsna je čast, a nema sumnje da su se pred kamerama pojavili i neki od najbrilijantnijih umova Srbije.

Ipak, mnogi su se pitali i da li se ikada desilo da je neko varao tokom takmičenja, a iako se o ovim stvarima naročito vodi računa, u prošlosti je postojala samo jedna situacija zbog koje je odmah reagovala i voditeljka. 

Sve se desilo 2017. godine, u  6.481. epizodi "Slagalice". Na mjestu plavog takmičara našao se Emil Ikonić, a kao crveni takmičar, prvi put u kvizu, bio je tada Željko Vasić

Sve do početka igre "Moj broj", Emil je imao 41 poen, a njegov protivnik je još uvijek bio na nuli. Iako je Željko predano gledao u papir i pokušao da stigne do tačnog rezultata, bilo je jasno da Ikonić ima drugačije metode računanja. Češće je gledao u monitor i vidjelo se da računa "u glavi", tek je u drugom dijelu vremena koje takmičari imaju na raspolaganju, počeo da zapisuje.

U drugom dijelu igre broj do kog je trebalo doći je 857, uz pomoć brojeva 8, 6, 2, 1, 10 i 25.

Vasić je "lupio" broj, jer nije stigao da izračuna, a Ikonić je prijavio broj 870. Vidjelo se da računa dok diktira voditeljki brojeve, jer je to radio polako i sa dužim pauzama. U jednom trenutku je zatražio da se izbriše broj 6, jer je pogrešio… ali, ta mu intervencija nije prošla, te je uslijedila reakcija. 

"Ne možemo to da priznamo", rekla je Marija Veljković, kaznivši na ovaj način jedan od najkomičnijih pokušaja varanja u igri "Moj broj".

Spornu igru "Moj broj" možete pogledati od 6 minuta i 30 sekundi:

Slagalica iz 2017. i takmičar koji je pokušao da vara
