Hit priča Milke Canić: Muž je zbog mog ispravljanja gramatike izašao iz autobusa

Milka Canić posthumno nagrađena na proslavi 30 godina popularnog kviza

Prije nekoliko dana je održana proslava povodom jubileja kviza "Slagalica". Svečanosti održanoj povodom 30 godina emitovanja ovog popularnog kviza, prisustvovala je i ćerka Milke Canić, legendarne supervizorke kviza, koji nije počinjao sve dok ona gledaocima ne poželi "dobro veče".

Milka Canić posthumno je nedavno nagrađena na jubileju kviza "Slagalica", a nagradu je preuzela njena ćerka.

Supervizorka TV kviza napustila nas je 2016. godine nakon duge i teške bolesti, u 72. godini u Beogradu. Posljednjih nekoliko godina imala je zdravstvenih problema, a 2012. je operisala kičmu. U izjavi za medije tada je govorila da ima problema i sa okom, ali uvijek je optimistično govorila da jedva čeka da se vrati na male ekrane. Tokom odsustva zadatke za kviz spremala je kod kuće. Nakon toga vratila se da radi na projektu, ali iza kamera.

Svako izdanje kultne Slagalice počinjalo bi voditeljkom koja predstavlja takmičare, a potom i Milku Canić, koja bi uz blag osmijeh pozdravila gledaoce.

Njen pozdrav postao veoma popularan, a Milka Canić je postala legenda. Jednom prilikom je otkrila da iza tog pozdrava stoji težak rad.

"Gledaoci misle da je moja uloga samo da kažem ono čuveno 'dobro veče', ali iza toga stoji vrlo odgovoran i naporan svakodnevni rad, koji podrazumijeva stalno prelistavanje i iščitavanje enciklopedija, rječnika, knjiga..."

Milka Canić je bivša nastavnica srpskog jezika i književnosti često je ukazivala ljudima na greške koje prave u razgovoru, ne birajući mjesto i vrijeme.

"Moj muž i ja smo se vozili autobusom 23 i jedna žena koja je sjedila iza nas rekla je ženi pored nje: 'Moja je Jelena višlja od tvoje Milice', a ja sam se okrenula i rekla: 'Viša, kaže se viša, a ne višlja.' Za mog muža je bilo šokantno da ja negdje na javnom mjestu ispravljam ljude. Pocrvenio je i izašao na sljedećoj stanici. Ja kažem: 'Kuda ćeš?', a on će: 'Kuda ću, idem napolje! Neću da me brukaš po autobusu'. Tačno je da ja to radim svjesno, ali ponekad je to jače od mene", ispričala je jednom Milka.

Milka Canić je rođena 18. jula 1944. godine u Beogradu. Po zanimanju je bila diplomirani filolog. Prije rada na televiziji bila je profesor u gimnaziji, a radila je i kao lektor. Snimila je nekoliko i reklama.

Autor je četiri udžbenika književnosti, priručnika "Srpski za strance", a više od 1.000 knjiga ima njen lektorski pečat. Iza sebe je ostavila ćerku, sina i dvojicu unuka.

