Irska utišala Budimpeštu, heroj u suzama: Senzacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Republika Irska u gostima pobijedila Mađarsku i "otela" joj mjesto u baražu za Mundijal.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Reprezentacija Irske plasirala se u baraž za Svjetsko prvenstvo jer je pobijedila Mađarsku u Budimpešti 3:2.

Trostruki strijelac za Irsku bio je Troj Perot (23), napadač AZ Alkmara, koji je donio plasman golom za preokret u 90+6' minutu. Kao na filmu!

"Zaista sam emotivan, kakva noć! Zbog ovoga volimo fudbal, ovakve stvari mogu da se dogode. Volim što sam ovdje i ovo mi znači sve na svijetu. Moja porodica je tu i godinama nisam plakao, a večeras plačem. Zaista ne mogu da vjerujem", rekao je Perot poslije utakmice.







Irci će saznati protivnika u baražu 20. novembra, a u martu će igrati utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula.

Republika Irska nije igrala na Svjetskom prvenstvu od 2002. godine.