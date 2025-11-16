Navijači "Kosova" izviždali himnu Slovenije usred Ljubljane

Slovenačka himna izviždana je na Stožicama.

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova pobijedila je Sloveniju usred Ljubljane (2:0) i sada je na korak od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Sem ako ne pobijede Švajcarsku uz šest golova razlike, što bi značilo direktan plasman na turnir, "Kosovo" ćemo gledati u baražu za odlazak na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, što je jedno od najvećih iznenađenja kvalifikacija.

Slovenija, koja je igrala na prethodnom Evropskom prvenstvu i ostavila dobar utisak, potpuno je razočarala i čak nije ličila ni na domaćina utakmice na stadionu "Stožice" gdje su navijači gostujuće reprezentacije bili glasniji.

I ne samo to, dominirali su toliko da je himna Slovenija izviždana usred Ljubljane, što je teško palo štoperu Jaki Bijolu koji je razočaran napustio teren i o tome je dugo razmišljao:

"Mislim da je te stvari veoma teško regulisati. Normalno je da smo tužni i zbog toga. Inače, svaka čast njihovim navijačima što su došli u tolikom broju, ali tužan si kada čuješ zvižduke tokom himne. Svakako, bilo je mnogo i onih koji žive u Sloveniji, a Slovenija im je dala mnogo. Barem u tom trenutku mogli su da pokažu malo više...", rekao je Bijol poslije meča.

"Kako god, navijali su za svoje. Čestitke i svima onima koji su na stadionu navijali za nas, stali uz nas i kada nam nije išlo", naglasio je fudbaler Lids junajteda koji je više očekivao od svoje reprezentacije.

Sličnog stava bio je i Vanja Drkušić, još jedan štoper, koga smo vidjeli i u Crvenoj zvezdi:

"Ovo je bila teška veče sa svih strana. Već na zagrijavanju vidjeli smo da će navijači Kosova dominirati. Želio bih da se zahvalim slovenačkim navijačima koji su danas došli u Stožice. Želim im reći da smo ih čuli, da su nam dali dodatnu energiju. I nadam se da ovaj rezultat neće utišati tu pozitivnu euforiju koju smo izgradili plasmanom na Evropsko prvenstvo. Uz njihovu podršku je lakše", kazao je Drkušić.

"Ovo nije bila prava atmosfera. Mislim da bi u Sloveniji uvek trebalo da preovlađuju naši navijači, danas to nije bio slučaj...", dodao je Toni Horvat na ovu temu.

Slovenija je inače bez pobede u vrlo teškoj grupi "B" kroz koju se "Kosovo" probilo (makar) do baraža. Švajcarska je osvojila 13 bodova, "Kosovo" je na 10, Slovenija na 3, a Švedska je osvojila samo jedan bod u pet utakmica. Malo ko je tako nešto očekivao pred početak kvalifikacija.

