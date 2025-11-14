Albanski fudbaler izjavom naljutio Srbiju: "Da bar jedni Albanci odu na Mundijal"

Reprezentativac Albanije Rej Manaj istakao je da se nada da će "bar jedni Albanci biti na Svjetskom prvenstvu".

Reprezentacija Albanije obezbijedila je baraž za plasman na Mundijal 2026, nakon što je na gostovanju Andori minimalnom prednošću pobijedila (1:0). Slavlje Albanije moglo bi da počne, pošto je Srbija novim porazom od Engleske (2:0) ostala na trećem mjestu, pa je situacija gotovo jasna. Sada kad "mirno spavaju" Albanci sanjaju jedan drugi san.

Poslije pobjede nad Andorom fudbaler Al-Šarjaha Rej Manaj, jedan od najboljih u svom nacionalnom timu, rekao je da bi ga poslije plasmana Albanije sljedeće zadovoljio plasman tzv. Kosova. Uz to, naglasio je i da ne želi meč protiv "bratske zemlje". "Stigli smo do pleј-ofa, ostvarili smo dobre rezultate tokom ovog ciklusa", započeo je on.

"Očekuje nas utakmica sa Engleskom, ali pažnja će biti usmjerena na mart. Nadamo se da se nećemo suočiti sa 'Kosovom'. S јedne strane ćemo biti uznemireni ako budemo igrali sa njima, ali sa druge strane ćemo biti srećni što će bar jedni Albanci biti na Svjetskom prvenstvu", rekao je.

"Reprezentativci 'Kosova' su naša braća, vidjećemo ih prekosutra. Nadamo se njihovoј pobjedi", naglasio je Manaj.

