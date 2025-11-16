Pogledajte ko je sve uspio da se plasira na Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Čak su i "Kosovo" i Kurasao na korak od istorije.

Izvor: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije nije redovan učesnik najvećih takmičenja (Svjetska i Evropska prvenstva) i stoga ne možemo pred svaki ciklus od "orlova" očekivati plasman, međutim kada vidimo ko se sve plasirao na Mundijal 2026 - i ko je na korak od plasmana - moramo ipak da pričamo o neuspjehu.

Srbija nije uspjela da obezbijedi makar ni baraž, ni kroz kvalifikacije ni kroz Ligu nacija, tako da će naredno Svetsko prvenstvo gledati od kuće, pošto nije uspela da se plasira među 48 najboljih reprezentacija sveta. I nikad ih toliko nije učestvovali...

Ko ide, ako Srbija ne ide?

Vidi opis "Kosovo" i Kurasao na korak od Mundijala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Za sada je 30 reprezentacija potvrdilo učešće i uskoro će taj broj biti povećan pošto se čeka rasplet u kvalifikacijama u Evropi. Za sada ovo su zemlje učesnice Svetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi:

Azija : Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan Afrika : Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis.

: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis. Severna Amerika : Kanada, Meksiko, SAD

: Kanada, Meksiko, SAD Južna Amerika : Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj Okeanija : Novi Zeland

: Novi Zeland Evropa: Hrvatska, Engleska, Francuska

Od ovih reprezentacija važno je napomenuti da su Jordan, Uzbekistan i Zelenortska Ostrva debitanti, a trenutno djeluje da će ih biti još više, kada dođe do potpunog raspleta u kvalifikacijama, odnosno u baražima koji nas očekuju na proljeće naredne godine kada će se spisak i zaključiti.

Čak je i "Kosovo" blizu Mundijala

Izvor: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobjedom nad Slovenijom prethodne večeri u Ljubljani (2:0), čak je i tzv. Kosovo na korak od Svejtskog prvenstva. Osim ako ne pobijedi Švajcarsku sa šest golova razlike (što bi značilo direktan plasman), igraće u plej-ofu prvi put u istoriji gdje se očekuju još neka iznenađenja.

Čeka nas još "egzotike"

If Curacao beat or draw with Jamaica, they could not only become the smallest country to ever qualify for a World Cup (population 155,900).



They could also become the first country whose entire squad was born outside of its own territory: Tahith Chong is the only current…pic.twitter.com/uOWOxQd3wv — The Sweeper (@SweeperPod)November 14, 2025



Biće još "malih reprezentacija" na Svjetskom prvenstvu i moguće je da ćemo prvi put vidjeti recimo Haiti. Takođe, Jamajka i Kurasao se bore za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo i ko god da ode - biće "egzotika". Kurasao nikada u svojoj istoriji nije igrao na Svjetskom prvenstvu, a Jamajka nije od 1998. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!