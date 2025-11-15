logo
Tzv. Kosovo ide u baraž, Švajcarci čekirali kartu za Mundijal

Autor Dragan Šutvić
Švajcarci neprikosnoveni u Grupi B, tzv. Kosovo ima još jednu šansu.

Kosovo u baražu za Mundijal 2026 Izvor: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova obezbijedila je baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je savladala selekciju Slovenije sa 2:0. U grupi B direktan plasman na Mundijal obezbijedila je selekcija Švajcarske koja je nadigrala Švedsku sa 4:1.

Tzv. Kosovo je povelo već poslije šest minuta igre kada je Aslani matirao Jana Oblaka poslije asistencije Vojvode. Ključni momenat se dogodio u 53. minutu kada su Slovenci ostali sa igračem manje na terenu, da bi 10 minuta kasnije Karničik postigao autogol i ugasio sve nade o preokretu Slovenaca.

Švajcarci su rutinski odradili posao protiv Šveđana i obezbijedili plasman na još jedno Svjetsko prvenstvo. Poveli su Šveđani preko Embola, ali su gosti uspjeli preko Nigrena da izjednače do poluvremena. Potom su u drugom postigli tri pogotka Preko Džake, Endojea i Manzambija koji je pogodio u nadoknadi i postavio konačan rezultat 4:1. Tako su Slovenci i Šveđani završili kvalifikacije sa 3, odnosno 1 bodom.

