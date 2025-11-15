Barbarez pred meč sa Rumunima ostao bez debitanta!

Selektor BIH Sergej Barbarez ne može da računa na Emira Karića, za ovaj problem okrivio Austrijance.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Reprezentacija BIH od 20.45 u Zenici dočekuje Rumuniju, a pred prvi od dva ključna meča za plasman na Mundijal selektor Barbarez suočio se sa velikim problemom.

Iako se pripremao sa reprezentacijom i Barbarez je planirao njegov debi na večerašnjem meču protiv Rumunije fudbaler Šturma Emir Karić ipak ne igra.

Selektor Barbarez u izjavi za BHRT pred početak utakmiceje objasnio zašto ga nema i okrivio Austrijance, za čije je mlađe selekcije igrao Karić.

"Nema Karića u protokolu, nije dobio pasoš. To je kriv austrijski savez, služe se nekim stvarima koji nisu fair-play, ali to je do njih. Karić je bio planiran da igra, da počne na lijevom beku, ali nažalost moramo bez njega. Sada će Dedić lijevo, a Malić desno, morali smo to mijenjati“, rekao je Barbarez.

Reprezentaciji BIH potrebna je pobjeda protiv Rumunije kako bi obezbijedili barem baraž, te zadržali šanse da eventualno u posljednjem kolu pobjedom protiv Austrije u Beču preuzmu prvo mjesto i tako se direktno plasiraju na Svjetsko prvenstvo.

Austrijanci su u međuvremenu savladali Kipar i ukoliko BIH ne uspije da savlada Rumuniju već večeras će postati direktan učesnik Mundijala 2026.