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"Aladin se parkirao" kod Budve: Ostavio tepih da sačuva mjesto na plaži (VIDEO)

"Aladin se parkirao" kod Budve: Ostavio tepih da sačuva mjesto na plaži (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Borba za mjesto na plažama Jadrana dobila je novu, nesvakidašnju epizodu. Jedan turista u Pržnu kod Budve umjesto peškira ili prostirke ostavio je kućni tepih kako bi "sačuvao" svoje mjesto, a prizor je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Turista u Crnoj Gori rezervisao mjesto na plaži tepihom Izvor: Promo

Borba za mjesto na plaži na Jadranu svake godine izaziva brojne rasprave među turistima. Dok jedni ustaju u zoru kako bi ostavili peškir ili prostirku i tako "rezervisali" mjesto, drugi smatraju da je takva praksa nepravedna prema onima koji tek dolaze na kupanje.

Međutim, prizor sa jedne plaže u Crnoj Gori ovog ljeta mnoge je ostavio bez teksta. U Pržnu kod Budve jedan turista odlučio je da svoje mjesto na plaži sačuva na potpuno nesvakidašnji način. Umjesto uobičajenog peškira, ležaljke ili prostirke, na plaži je ostao kućni tepih, što je mnoge nasmijalo, ali i iznenadilo.

Komentari korisnika nisu izostali.

  • "Aladin se parkirao", našalio se jedan korisnik.
  • "Fale još samo sto, fotelja i televizor pa da dnevna soba bude potpuna", glasio je još jedan duhovit komentar.

Iako je mnogima prizor bio simpatičan, bilo je i onih kojima ovakvo ponašanje nije nimalo smiješno. Brojni kupači već godinama upozoravaju na problem ostavljanja peškira, ležaljki i drugih stvari satima bez nadzora kako bi se "rezervisala" mjesta na plaži.

Neki smatraju da bi komunalne službe ili koncesionari trebalo da uklanjaju ostavljene stvari kako bi svi posjetioci imali jednake uslove.

  • "Sve rekvizite koji satima stoje bez vlasnika trebalo bi pokupiti i baciti u smeće", napisala je jedna korisnica.

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Tagovi

plaža Budva Crna Gora tepih

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