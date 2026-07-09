Nevjerovatan susret u Crnoj Gori: Ronilac u Jadranu snimio mediteransku medvjedicu, najrjeđu foku na svijetu

U dubinama Jadranskog mora, u blizini Crne Gore, snimljen je primjerak Mediteranske medvjedice, najrjeđe vrste foke koja je pred izumiranjem.

Izvor: N. Junker/Shutterstock

Ronilac Martin Bajer zabilježio je, dok je ronio Jadranskim morem, svoj susret sa mediteranskom medvjedicom. U mutnoj plavetnoj dubini Jadrana, blizu obale Crne Gore, on i njegov tim snimili su ovo stvorenje.

"Kada smo primijetili mediteransku medvjedicu koja mirno pliva kroz Jadransko more, lagano smo se približili, ali smo držali distancu. Kad smo se vratili na brod, nismo mogli da prestanemo da pričamo o njoj", objašnjava ronilac koji je ovaj susret ovjekovječio na svom Instagram nalogu.

Zašto izumire ova vrsta foke?

Mediteranska morska medvjedica je najrjeđa vrsta foke, sa procijenjenih između 815 i 997 preostalih jedinki, prenosi Marine Mammal Commission.

Može da naraste do gotovo 3 metra i teži preko 300 kilograma. Odrasle jedinke su tamno-smeđe ili crne boje sa svijetlijim stomakom i prepoznatljivim ožiljcima, prenosi blog Nikana.

Izvor: YouTube/Manolis Nirgianakis

Polako nestajanje ove vrste je, kao i kod mnogih drugih vrsta, djelo čovjeka. Postoji duga istorija ljudske eksploatacije i progona Mediteranskih medvjedica, koja se proteže čak i do praistorijskih vremena. Kao i druge foke, mediteranske medvjedice su se odmarale i parile na pješčanim plažama u mnogim oblastima, ali usljed vijekova ljudskog lova, one se sada skoro uvijek odmaraju i množe u nepristupačnim pećinama.

I danas, mediteranske medvjedice najviše stradaju od ljudi koji ih namjerno ubijaju.

Ova stvorenja se takođe nehotice upliću u ribarske mreže i tako završavaju svoj život. Ova situacija čini više nešto manje od 50 odsto smrtnih slučajeva kod mladih medvjedica.

Osim namjernog ubijanja, koji je najčešći razlog smrti ovih prelijepih morskih džinova, zagađenje igra veliku ulogu u izumiranju vrste. Povećana ljudska aktivnost u obalnim područjima uništava staništa, masovnih trovanja jedinki i gubitak hrane uticalo je loše na reprodukciju i preživljavanje mladunaca mediteranskog medvjeda.

Šta da uradite ako ih vidite na moru?

Ako ove godine putujete u Crnu Goru, male su šanse da ćete je vidjeti. Ipak, kako stručnjaci upozoravaju, neophodno je da držite distancu i da je ne povrijedite.

"Podsjećamo da je sredozemna medvedica rijetka i strogo zaštićena vrsta morskog sisara, koja je svrstana u kategoriju ranjivih vrsta. Vrsta je zaštićena nacionalnim propisima i međunarodnim konvencijama čija je Crna Gora potpisnica. Apelujemo na posade plovila da, ukoliko je uoče, prilagode brzinu, da joj se ne približavaju i da je ne uznemiravaju, već da je posmatraju i snimaju sa bezbjedne udaljenosti", prenosi instagram stranica Univerziteta Crne Gore.

(MONDO)