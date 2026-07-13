Nezadovoljstvo zbog ekskluzivnog zakupa: Građani Budve blokirali pristup Svetom Stefanu (VIDEO)

Grupa građana Budve blokirala je danas ulaz u grad hotel "Sveti Stefan", pošto je taj kompleks dat u zakup i ove sezone nije otvoren za sve kupače, već samo za goste rizorta.

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Oko 50 građana krenulo je u 10 časova od plaže Pržno ka Svetom Stefanu, kako bi izrazili protest.

Mada je obezbjeđenje pokušalo da pregovara sa građanima, oni su ušli na Kraljičinu plažu, a zatim i na Kraljevu plažu.

Okupljeni su nastavili do grada - hotela "Sveti Stefan", gdje su probili ulaz na šetalište i stigli do kapije tog kompleksa.

Turističke ture obilaska Svetog Stefana, koje su svakog dana dostupne gostima, otkazane su zbog protesta.

Nekolicina mještana je i dalje ispred kapije, dok ih je većina otišla, navodi Radio-televizija Crne Gore.