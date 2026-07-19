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Banjaluka bilježi turistički uspon: Značajan porast broja posjeta i noćenja u odnosu na prošlu godinu

Banjaluka bilježi turistički uspon: Značajan porast broja posjeta i noćenja u odnosu na prošlu godinu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Banjaluci je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno tri odsto više dolazaka turista i 8,9 odsto više noćenja u odnosu na isti period lani, rečeno je u gradskoj Turističkoj organizaciji.

30.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U maju je evidentirano 13.985 dolazaka turista, odnosno četiri odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 23.396 noćenja, odnosno oko 15 odsto više.

Samostalni stručni saradnik gradskoj Turističkoj organizaciji Milica Radović rekla je da je glavni strateški fokus pozicioniranje Banjaluke kao vodeće regionalne destinacije za aktivni odmor i manifestacioni turizam.

"Okosnica tih planova ove godine tokom ljeta je znatno obogaćena manifestacija `LJeto na Vrbasu`, koju smo svečano otvorili 2. jula na tvrđavi `Kastel`", navela je Radovićeva.

Ona je rekla da je primarni cilj za ovo ljeto da se rijeka Vrbas, kao najvredniji prirodni resurs, u potpunosti stavi u funkciju turizma.

Radovićeva je navela da su kroz jednomjesečni program "LJeta na Vrbasu", koji nudi novi organizacioni stil, uspjeli da povežu sve ključne turističke aktere koji žive i rade uz rijeku.

Ona navodi da su pored tradicionalnih stubova manifestacije poput skokova sa Gradskog mosta i trke dajak čamaca, ove godine ponuđeni i potpuno novi sadržaji - dva muzička festivala, Vinski festival i pozorište na otvorenom, te besplatne škole dajaka i raftinga.

"Želimo da ponudimo sadržajan i kvalitetan boravak svakom turisti, produžimo njihovo zadržavanje u gradu i pokažemo da Banjaluka tokom jula nudi sjajan ljetni ritam u regionu", zaključila je Radovićeva.

Ona je navela da će u okviru manifestacije "LJeto na Vrbasu", u četvrtak, 23. jula, biti održana predstava "Banjalučke priče" u izvođenju "Dis teatra" – Pozorišta mladih Banjaluka, a predstava će biti izvedena na terasi Kule jedan na tvrđavi "Kastel".

Ova predstava, kaže Radovićeva, donosi niz duhovitih, emotivnih i prepoznatljivih priča inspirisanih Banjalukom, njenim ljudima, običajima i svakodnevicom.

"Kroz igru mladih glumaca, publika će imati priliku da na poseban način doživi duh našeg grada i prepozna dio sebe u ovim banjalučkim pričama. Ulaz je slobodan", navela je Radovićeva.

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