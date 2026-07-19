Dodik: Ustaše su ubijanjem djece htjeli da nam ubiju budućnost, to nikada neće biti zaboravljeno

Na obilježavanju Dana sjećanja u Gornjem Jelovcu, Milorad Dodik je poručio da ubijanje srpske djece u NDH nikada neće biti zaboravljeno ni oprošteno.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Predsjednik SNSD-a pručio je danas u Gornjem Jelovcu da su ustaše u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) ubijanjem srpske djece htjeli da unište budućnost srpskog naroda, što nikada neće biti zaboravljeno niti oprošteno.

"Drugi svjetski rat na Kozari, u Podkozarju i u NDH karakteriše činjenica da su ustaše imali dječije logore, da su jednako ubijali djecu u Drakuliću, Prebilovcima i na mnogim drugim mjestima", rekao je Dodik.

Dodik je na obilježavanju Dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine, istakao da je njihovo ubijanje bilo ubijanje budućnosti.

"Ubijali ih samo zato što su bili Srbi, pravoslavne vjere i što su obezbeđivali našu budućnost. Zločini ustaša nikada ne mogu biti zaboravljeni, niti se ubijanje djece može oprostiti", rekao je Dodik.

On je istakao da je monstruoznost ustaša prevazišla sve do tada.

"Posebni logori za djecu bili su usmjereni ka tome da se jedna trećina eliminiše bolestima ili ubijanjima, a jedna da se prekrsti. Kada uđete u taj logor, nije bilo mogućnosti da ostanete živi ako se ne prekrstite. Tu nije, naravno, nevina ni katolička crkva tog vremena", rekao je Dodik.

Ukazao je da ovi monstrumi, nažalost, nisu bili kažnjeni.

"Živjeli su u vrijeme komunista, jer se ni tada nije govorilo o tome kako su stradala srpska djeca i uvijek su nastojali da se sakriju zločini nad Srbima zbog navodne priče o komunizmu, bratstvu i jedinstvu", naveo je Dodik.

A onda je, kaže, dozvoljeno da ustaški krvnici i njihovo cvijeće - muslimani u BiH, budu rehabilitovani, da bi nakon 40-50 godina krenuli sa rušenjem Jugoslavije i sa činjenjem novih zločina nad Srbima.

"Danas na mnogim prostorima na kojima je srpski narod nekada bio dominantan više nema Srba. To je slučaj sa čitavom Krajinom u Hrvatskoj, ali i značajnim dijelom Krajine u BiH", rekao je Dodik.

Kada se sve to sabere, kaže Dodik, postavlja se pitanje kako je srpski narod uopšte mogao da preživi svu tu golgotu i stradanja koja su bila velika po obimu i po monstruoznosti.

"Danas moramo biti ponosni na našu Republiku Srpsku i moramo je braniti svim raspoloživim sredstvima", zaključio je Dodik.

Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine obilježava se danas u Gornjem Jelovcu kod Prijedora.

NDH je bila jedina zemlja u svijetu koja je osnovala koncentracione logore za djecu u kojima je, prema zvaničnim podacima, ubijeno više od 75.000 djece, a od tog broja najviše je bilo Srba.

U zaseoku Macure je tokom njemačko-ustaške ofanzive na Kozaru u ljeto 1942. godine ubijeno 312 Srba iz više potkozarskih sela, među kojima je bilo 75 djece do 14 godina.

U procesu "pročišćavanja hrvatske nacije", srpska, romska i jevrejska djeca ubijana su na najstrašnije moguće načine.