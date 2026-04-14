Dončić tvrdi: Gradiška oštećena za 2,5 miliona KM zbog namještene prodaje zemljišta na kojoj je izgrađen "Lidl"

Radislav Dončić optužio je gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića za namještenu prodaju zemljišta firmi iz Dervente, koja je potom preprodata Lidlu za trostruko veći iznos.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radislav Dončić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Predsjedništva Narodnog fronta, iznio je optužbe na račun gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića (SNSD), tvrdeći da je gradski budžet oštećen za milionski iznos prilikom prodaje atraktivnog zemljišta.

Razlika u cijeni od 2,5 miliona KM

Prema Dončićevim riječima, gradonačelnik Adžić je, uz saglasnost skupštinske većine, prodao skoro 10.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta firmi „Projekt SN“ iz Dervente za 980.000 KM. Problematično je, kako navodi, to što je ista parcela svega osam mjeseci kasnije preprodata kompaniji „Lidl“ za nevjerovatnih 3.456.000 KM.

"Zemljište koje je pripadalo građanima Gradiške prodato je za 100 KM po kvadratu, da bi samo nekoliko mjeseci kasnije bilo prodato za 352 KM po kvadratu. Time je napravljena razlika od 2,5 miliona KM koja je završila u privatnim džepovima umjesto u budžetu grada", istakao je Dončić.

Dončić: "Konkurs je bio farsa"

Dončić se osvrnuo i na obrazloženja iz Gradske uprave prema kojima je konkurs bio javan i otvoren mjesec dana, ali se prijavio samo jedan ponuđač.

"Kako je moguće da samo jedna firma vidi vrijednost zemljišta koje će nekoliko mjeseci kasnije da vrijedi 3,5 puta više? Naravno, ko smije da se javi na unaprijed namještenu prodaju?", upitao je Dončić, dodajući da je taj novac mogao biti utrošen za vrtiće, škole, puteve ili pomoć socijalno ugroženim građanima.

On tvrdi da je ovakvim postupanjem Adžić direktno omogućio privatnoj firmi da za kratko vrijeme ostvari enormnu zaradu na račun imovine građana Gradiške.