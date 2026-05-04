"Nećemo učestvovati u nasilnim operacijama, nije nam jasno to": Makron o Trampovim planovima za Ormuski moreuz

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozdravio je pomoć koju je američki predsjednik Donald Tramp najavio za brodove blokirane u Ormuskom moreuzu, ali je isključio učešće Francuske.

"Nećemo učestvovati u bilo kakvim nasilnim operacijama, posebno jer nam okvir za to nije jasan", rekao je Makron u Jerevanu, gdje učestvuje na osmom samitu Evropske političke zajednice. Pod vođstvom Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva formirana je međunarodna koalicija za neutralno pomorsko raspoređivanje u moreuzu nakon završetka borbi.

"Želimo koordinisano ponovno otvaranje između Irana i SAD"

Donald Tramp je sinoć poručio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima "koji su blokirani u Ormuskom moreuzu" da napuste ključni plovni put.

Makron je pohvalio taj potez. "To je ono što smo tražili od početka. Izgradili smo ad hok misiju na kojoj i dalje radimo. Vojno planiranje odvijalo se u Londonu, ali prije svega želimo koordinisano ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država", rekao je francuski predsjednik.

"To je jedino rješenje koje dugoročno omogućava otvaranje Ormuskog moreuza, osiguravanje slobodne plovidbe, i to bez ograničenja i bez naplate taksi", dodao je on.

