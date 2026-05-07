Tramp se svim silama trudi da umanji značaj rata u Iranu: Nazvao ga "ekskurzijom", ali mu brojke ne idu u prilog

Donald Tramp nazvao rat u Iranu "ekskurzijom", ali analiza Washington Posta otkriva uništenje 228 američkih objekata i 400 ranjenih vojnika.

Dok američki predsjednik Donald Tramp javno minimizira značaj sukoba sa Iranom, upoređujući ga sa kratkom „ekskurzijom“, novi izvještaji ukazuju na to da su američke vojne baze na Bliskom istoku pretrpjele znatno veća razaranja nego što je to Bijela kuća do sada priznala.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio grafikon trajanja američkih ratova, ističući da je sukob u Avganistanu trajao 543 sedmice, dok rat u Iranu traje tek šest sedmica. Ovim poređenjem predsjednik je pokušao sugerisati da aktuelna situacija ne predstavlja veliki teret za SAD.

Međutim, analitičari upozoravaju da Tramp u svoju statistiku nije uračunao incidente u Ormuškom moreuzu koji su se dešavali tokom primirja, uključujući napade na iranska plovila i ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Washington Post: Razaranja su sistemski prikrivana

Kontratežu predsjednikovim tvrdnjama iznio je Washington Post, objavivši analizu koja otkriva da su iranski vazdušni napadi uništili ili oštetili najmanje 228 objekata ili komada opreme na američkim vojnim lokacijama. Uništeni su hangari, kasarne, skladišta goriva, ali i sofisticirana radarska i protivvazdušna oprema poput sistema Patriot, što ovu "ekskurziju" čini jako skupom.

Prema izvještaju, situacija na terenu je sljedeća:

Ljudski gubici: Od početka rata 28. februara, poginulo je sedam pripadnika američke vojske (šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji), dok je više od 400 vojnika povrijeđeno.

Napuštanje baza: Zbog preciznosti iranske vatre, američki komandanti su bili prisiljeni izmjestiti većinu osoblja izvan dometa iranskih projektila. Sjedište 5. flote u Bahreinu je pretrpjelo toliku štetu da je komanda privremeno izmještena čak na Floridu.

Cenzura satelitskih snimaka: Dok su američke kompanije, na zahtjev vlade, ograničile objavu snimaka regije, iranske agencije redovno objavljuju materijale visoke rezolucije. Analiza ovih snimaka potvrdila je autentičnost razaranja na 15 lokacija, uključujući baze Ali al-Salem u Kuvajtu i Kamp Arifjan.

Potcijenjene iranske sposobnosti

Vojni eksperti, poput Marka Kanćijana iz Centra za strateške i međunarodne studije, navode da su iranski napadi bili hirurški precizni, što ukazuje na to da je Pentagon potcijenio iranske kapacitete za ciljanje drona i projektila.

„Nema nasumičnih kratera koji bi ukazivali na promašaje. Iranci su pokazali veću otpornost i obavještajnu pripremljenost nego što se očekivalo“, navodi se u analizi. Iako Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) osporava ocjene o sistemskim propustima, zvaničnici pod uslovom anonimnosti priznaju da se američke snage možda više nikada neće vratiti u punom broju u pojedine baze u regiji.