Danas u većini krajeva bez padavina

U većini predjela u BiH danas će biti uglavnom bez padavina, ponegdje uz sunčane intervale, dok će na sjeveru biti uslova za prolaznu kišu i pljusak.

Uveče novo naoblačenje od juga, mjestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar umjeren, u Krajini i na planinama na udare jak južnih smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 15.

Rođeno 17 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, osam dječaka i devet djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima. U porodilištima u Banjaluci i Bijeljini rođeno je po šest beba, Doboju dvije, a

Istočnom Sarajevu, Gradišci i Foči po jedna. U Banjaluci su rođena dva dječaka i četiri djevojčice, Bijeljini po tri dječaka i djevojčice, Doboju dva dječaka, Istočnom Sarajevu dječak, a Gradišci i Foči po jedna djevojčica. U porodilištu Trebinje, Nevesinje, Prijedor i Zvornik nije bilo poroda.

Iz Federalnog hidrometeorološkog uavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom i pljuskovima.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Čemerno, Gacko i Han Pijesak osam, Sokolac devet, Livno i Sarajevo 10, Bugojno i Rudo 11, Bileća, Zenica, Srebrenica, Kneževo i Drinić 12, Šipovo, Višegrad, Mostar, Trebinje, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Prijedor 13, Sanski Most 14, Jajce i Neum 15, Ribnik, Tuzla, Zvornik i Banjaluka 16, te Doboj i Bijeljina 17 stepeni Celzijusovih.