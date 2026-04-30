"Majstoreee": Žofri Lovernj oduševljen saigračem iz Partizana, a Penjaroji skida kapu iz jednog razloga

Iskusni centar Partizana Žofri Lovernj bio je jako raspoložen poslije sjajnog povratničkog debija i pobjede u KLS.

Miljenik navijača Partizana Žofri Lovernj vratio se kući poslije 13 godina. U svom povratničkom debiju ostvario je zapažen učinak od 17 poena i pet skokova, a koliko mu znači što je ponovo u crno-bijelom taboru otkrio je poslije meča.

Bio je uz Arijana Lakića najzapaženiji na terenu u prvom meču protiv Slobode iz Užica, u okviru četvrtfinalne serije KLS. Najviše se raduje saradnji sa Nikom Kalatesom, a za sada ima jako pozitivne utiske o treneru Đoanu Penjaroji. Nije želio da brza i predviđa finale sa Crvenom zvezdom, pa je akcenat stavio na tim i zajedništvo.

"Sanjao sam ove utakmice 13 godina. Osjećam se jako dobro i mnogo sam srećan. Mislim da je utakmica bila dobre, počeli smo manje-više dobro, ali poslije toga smo igrali mnogo bolje. Ja starim, bilo je 13 godina prije i sad izgubim malo kosu i tako je. Za sada djeluje dobro i želim da igram dobro, vidjećemo...", rekao je emotivni Lovernj.

Upitan je kako mu izgleda ekipa? "Dobar su tim, kratko su zajedno, ali mislim da radimo dobro. Mislim da igramo mnogo bolje nego prošle sezone."

Oduševljen je što će dijeliti svlačionicu i teren sa Nikom Kalatesom. "Kalates je, majstore. Mnogo sam srećan što igram sa njim", rekao je Francuz uz gestikulaciju rukama.

Odigrao je dobar meč i drago mu je što kao igrač sa srpskim pasošem može da pomogne ekipi. "To je jako važno za mene, nije bitno da li su samo četiri utakmice ili cijeli turnir."

Potencijalno finale sa Zvezdom? "Vidjećemo, moramo prvo da idemo u finale. U Kupu nisam bio u finalu, sad moram. Pasoš je sad tu, skoro moram da radim slikanje."

Kako bi ocijenio Đoana Penjaroju? "Svaka čast, niko nije htio da preuzme posao, on radi jako dobar posao svaka čast", zaključio je Lovernj.

