Đoan Penjaroja nije zadovoljan, otkrio koliko mu znači Žofri Lovernj: Trener Partizana očekuje jači otpor u Užicu

Treneri i igrači Partizana i Slobode iznijeli su utiske poslije prve utakmice četvrtfinalne serije KLS.

Košarkaši Partizana ubjedljivo su slavili protiv ekipe Slobode iz Užica sa na startu KLS-a. Tim koji je završio kao drugi u najjačem srpskom takmičenju nije se obrukao, a revanš nas očekuje za dva dana u Užicu.

Utiske na konferenciji za medije iznijeli si treneri dva tima, kao i igrači Arijan Lakić i Đorđe Božić. Španski stručnjak Đoan Penjaroja je ocijenio da njegov tim mora mnogo bolje da uđe u narednu utakmicu i prokomentarisao ulogu Žofrija Lovernja koji je odigrao sjajan povratnički meč.

"Imali smo problema u prvoj četvrtini, igrali su jako dobro i dobro su šutirali, lopta je kružila, kad smo popravili stvari u odbrani sve je krenulo na bolje. Nije bilo lako da se prilagodimo, igramo sa novim timom, stigao je Žofri, neki igrači nam fale, ali na kraju smo odigrali dobar meč i nadam se da ćemo izgledati još bolje za dva dana", rekao je Penjaroja i osvrnuo se na Lovernja:

"Žofri je jako važan, mnogo ga respektuju i saigrači i protivnici. Biće mu potrebno vremena da pronađe formu, igrao je samo nekoliko utakmica u Kuvajtu, ali jako sam srećan što ga imamo u timu".

U Užicu očekuje još motivisanijeg rivala i za kraj poručuje da njegovi igrači moraju da otvore meč sa znatno boljim fokusom na obje strane terena.

Arijan Lakić je iz igračkog ugla prokomentarisao ovaj duel i osvrnuo se na dužu pauzu nakon završetka sezone u Evroligi.

"Mogu da kažem da mi je drago što smo pobijedili, imali smo pauzu sa utakmicama. Bio je lošiji početak, izgubili smo prvu četvrtini. Morali smo da vratimo fokus, već drugu četvrtinu samo dali 35 poena, ali prije svega smo odigrali dobru odbranu i zaustavili njihov napad koji je dobro funkcionisao, pa smo sigurnije završili".

Kako je na igrače uticala pauza od 11 dana? "Ne mogu da kažem da je lako da se igra na 2 3 dana utaikmica, ali nije baš moguće da se fokusirate na svaku utakmicu, trudimo se kao ekipa, biće grešaka nekad više - nekad manje, moramo da se borimo i završimo dobro sezonu. Moramo da damo 100 posto i proviknemo se na to. Čudno je da imamo 10 dana puze, ali moramo da se fokusiramo na utakmice i treninge da se trudimo i u KLS i ABA . Očekujem da će biti dosta navijača, nisu uopšte loša ekipa, biće bolji. Čast je igrati u takvoj atmosferi, daće 100 posto u Užicu i mi smo glasni da pobijedimo".

""Svi živimo za to!"

Trener Slobode iz Užica Vladimir Đokić bio je zadovoljan partijom svojih izabranika protiv kvalitetnijeg rivala.

"Naravno osjećanja su uvijek pomiješana, zadovoljni smo pristupom i igrom. Čestike ekipi Partizana, ubjedljiva pobjeda. Mi smo odigrali dobru prvu četvrtinu, nismo se uplašili, imali smo odgovor na sve. Imamo karakter, kvalitet, sve što je naphodno, ali ipak , Partizan je Partizan, razlika u kvalitetu je ogromna. Rotirali smo, razmišljali smo o drugoj utakmici, žlimo da u obje utakmice izgledamo dobro. Imamo talentovane i kvalitetne igrače, mislim da se nismo obrukali što je najbitnije, želimo da u Užicu pred našom publikom izgledamo još kvalitetnije, još bolje, mislim da nas u Užicu očekuje praznik košarke, dolazi Partizan i živimo svi za to. Očekujemo sjajnu utakmicu i sjajnu borbu moje ekipe."

Utiske je iznio i kapiten Đorđe Božić. "Čestitke ekipi Partizana, sjajna ekipa, evroligaški tim, pokazali su svoj kvalitet, ali isto tako sam ponosan na svoje momke. Prva četvrtina, sjajno smo otvorili utakmicu, pokazali da imamo tu čvrstinu, da možemo da igramo. Naravno poslije, individuelni kvalittet i fizička sprema su pokazali rezultate. Pobjeda Partizana, može se reći ubjedljiva, za dva dana nas očekuje meč u Užicu. Ovdje je bila sjajna atmosfera. to očekujem i u Užicu, biće puna hala, pa da pokažemo šta možemo kod kuće".

