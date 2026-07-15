Srbija ponizila Italiju za četvrtfinale Eurobasketa

Srbija je ubjedljivo pobijedila Italiju i prošla u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović

Srbija je pregazila Italiju i prošla u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina - 86:63. Znali su "azuri" da prave velike probleme seniorskom timu u prošlosti, tako da je ovo neka vrsta revanša od strane mlađe selekcije na takmičenju u Sloveniji. Dominacija od prvog do posljednjeg minuta. Slijedi okršaj sa Grčkom za prolaz u polufinale, novi izazov za ekipu selektora Nemanje Jovanovića..

Italijani su poveli sa 2:0, pa sa 4:2 i to im je bilo jedino vođstvo na utakmici. Od momenta kada je Nikola Džepina dao oba penala za 6:4 je srpski tim poveo i nije ispustio prednost do samog kraja. Već na kraju prve dionice prednost je bila dvocifrena (30:17).

Nije se spuštala noga sa gasa ni u nastavku meča. Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković i Uroš Šuput su bili nezaustavljivi i na poluvremenu je razlika bila još veća (50:32).

Gdje su stali u prvom, nastavili su u drugom dijelu. Nezaustavljivi Andrej Lučić je blistao, pogađao iz svih pozicija, a na kraju trećeg kvartala je Srbija imala 31 poen prednosti (74:43). U posljednjih 10 minuta je jedino pitanje bilo koji će rezultat biti na kraju na semaforu (86:63).

Srbija: Popović 2 (4as), Džepina 8 (4sk), Radović, Tofoski 7, Đurić 5, Lučić 17 (4as, 3sk), Bošnjaković 12 (6sk, 5as), Šojić 9 (5sk), Bundalo 5 (7sk), Stanojević 9 (6sk, 3as), Ostojić 2, Šuput 10

Italija: Akorsi 9, Truketi 15, Nistrio, Krestan, Atamah 6 (4sk), Arhebuva 11, Bajoki 7, Lonati 2, Anđeleti, So 9, Hasan 4, Plasinći

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(MONDO)