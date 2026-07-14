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Srbija protiv Italije u osmini finala Eurobasketa: Nenad Krstić ima zamjerke za organizatore

Srbija protiv Italije u osmini finala Eurobasketa: Nenad Krstić ima zamjerke za organizatore

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nenad Krstić oglasio se pred meč mlade reprezentacije Srbije i Italije na Evropskom prvenstvu i istakao da ga je iznenadio potez organizatora u vezi termina i hale.

nenad krstic iznenadjen odlukom na evropskom prvenstvu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mlada reprezentacija Srbije (do 20 godina) ostvarila je tri pobjede u tri meča grupne faze na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Kao prvoplasirana je prošla u osminu finala gdje će u srijedu od 20.30 časova igrati protiv Italije. Uoči tog meča se oglasio potpredsjednik KSS Nenad Krstić.

Zasmetala mu je odluka organizatora da meč "orlića" stave u malu dvoranu "Stožice" u kasnom terminu. Ipak, ističe da je najvažnije da ekipa zadrži mir i fokus pred meč.

"Zadovoljan sam igrom naše reprezentacije i maksimalnim učinkom u grupi, ali prilično iznenađen odlukom organizatora da se naša utakmica osmine finala protiv Italije igra u maloj dvorani 'Stožice' od 20.30 časova. Iskustvo govori da bi nosilac grupe trebalo da ima drugačiji termin, pogotovo ako uzmemo u obzir da potencijalni protivnik u četvrtfinalu svoju utakmicu igra nekoliko sati ranije, a da je riječ o drugoplasiranom ili trećeplasiranom timu iz grupe", rekao je Krstić za sajt KSS.

Objasnio je i da je prvobitna ideja bila drugačija i da je to unijelo dodatnu pometnju.

"Prema informacijama koje smo imali, trebalo je da igramo od 16 časova u velikoj dvorani. Simptomatično je da smo počeli takmičenje u maloj dvorani, zatim igrali u velikoj sali, a sada se ponovo vraćamo u manju dvoranu. Svi nosioci grupa imaju značajno povoljnije termine u odnosu na nas. Nama je najvažnije da naša ekipa ima mir pred najvažnije utakmice i da nastavi da predstavlja Srbiju u najboljem svjetlu, kao i do sada", zaključio je Krstić.

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Nenad Krstić na komemoraciji Dušku Vujoševiću
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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Tagovi

Nenad Krstić Srbija orlići

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