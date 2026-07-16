logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina je zbog ovog faula ostala sa igračem manje

Vojvodina je zbog ovog faula ostala sa igračem manje

Autori Milutin Vujičić Autori Nikola Lalović
0

Mađarski štoper iz redova Vojvodine Kornel Suč je isključen u meču kvalifikacija protiv Ferencvaroša već u osmom minutu meča.

Crveni karton na utakmici Ferencvaroš Vojvodina Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Vojvodina je otišla u Budimpeštu sa namjerom da preokrene poraz od 2:1 u Novom Sadu od Ferencvaroša, ali je onda već u osmom minutu revanš meča ostala sa igračem manje na terenu pošto je Kornel Suč zaradio crveni karton.

Nevjerovatna nepažnja prvo Aleksandra Crnomarkovića, a onda i mađarskog reprezentativca u redovima Vojvodine donijela je domaćinu prednost igrača više na terenu odmah na startu i to iz akcije koja apsolutno nije delovala opasno. 

Ferencvaroš je izveo aut, zagradio se napadač selekcije Haitija Leni Džozef i "otresao" sa leđa Crnomarkovića, a onda je uletio Kornel Suč da pokrije saigrača koji je ispao. Pogledajte kako je to uradio i zašto je dobio crveni karton: 

Pogledajte

00:39
Crveni karton Kornel Suč
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Probali su igrači Vojvodine sve da naprave pritisak na letonskog arbitra Vitalijsa Spasjonikovsa, ali je 40-godišnji arbitar odmah izvadio crvemi karton i nije bilo nikakvog oklijevanja. Okružili su ga igrači Vojvodine, vidjeli smo i priličnu gužvu na terenu i koškanje nakon te odluke, ali Kornel Suč je morao napolje. 

Nastavila je Vojvodina da igra sa igračem manje, nije Miroslav Tanjga uveo nikoga da zamijeni Suča na mjestu štopera, ali u prvih 25 minuta uspjela je Vojvodina da izdrži. Pogledajte reakciju igrača Vojvodine na crveni karton: 

Pogledajte

00:45
Frka posle crvenog kartona za Vojvodinu
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

Naravno najteže je ovo palo štoperu Vojvodine koji je prošle sezone kao veliko pojačanje stigao iz Plimuta u Engleskoj. Dva puta reprezentativac Mađarske je u domovini igrao za nekoliko klubova, ali nikad za Ferencvaroš.

Na kraju je uz razočaran izraz lica jedva napustio teren i bilo je jasno da mu je vrlo jasno da je pogriješio i da nije smio da reaguje na taj način. Pogledajte kako je napustio teren: 

Pogledajte

00:24
Kornel Sič jedva izašao s terena posle crvenog kartona
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

FK Vojvodina fudbal Ferencvaroš Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC