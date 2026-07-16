Vojvodina je zbog ovog faula ostala sa igračem manje

Mađarski štoper iz redova Vojvodine Kornel Suč je isključen u meču kvalifikacija protiv Ferencvaroša već u osmom minutu meča.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Vojvodina je otišla u Budimpeštu sa namjerom da preokrene poraz od 2:1 u Novom Sadu od Ferencvaroša, ali je onda već u osmom minutu revanš meča ostala sa igračem manje na terenu pošto je Kornel Suč zaradio crveni karton.

Nevjerovatna nepažnja prvo Aleksandra Crnomarkovića, a onda i mađarskog reprezentativca u redovima Vojvodine donijela je domaćinu prednost igrača više na terenu odmah na startu i to iz akcije koja apsolutno nije delovala opasno.

Ferencvaroš je izveo aut, zagradio se napadač selekcije Haitija Leni Džozef i "otresao" sa leđa Crnomarkovića, a onda je uletio Kornel Suč da pokrije saigrača koji je ispao. Pogledajte kako je to uradio i zašto je dobio crveni karton:

Pogledajte 00:39 Crveni karton Kornel Suč Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Probali su igrači Vojvodine sve da naprave pritisak na letonskog arbitra Vitalijsa Spasjonikovsa, ali je 40-godišnji arbitar odmah izvadio crvemi karton i nije bilo nikakvog oklijevanja. Okružili su ga igrači Vojvodine, vidjeli smo i priličnu gužvu na terenu i koškanje nakon te odluke, ali Kornel Suč je morao napolje.

Nastavila je Vojvodina da igra sa igračem manje, nije Miroslav Tanjga uveo nikoga da zamijeni Suča na mjestu štopera, ali u prvih 25 minuta uspjela je Vojvodina da izdrži. Pogledajte reakciju igrača Vojvodine na crveni karton:

Pogledajte 00:45 Frka posle crvenog kartona za Vojvodinu Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

Naravno najteže je ovo palo štoperu Vojvodine koji je prošle sezone kao veliko pojačanje stigao iz Plimuta u Engleskoj. Dva puta reprezentativac Mađarske je u domovini igrao za nekoliko klubova, ali nikad za Ferencvaroš.

Na kraju je uz razočaran izraz lica jedva napustio teren i bilo je jasno da mu je vrlo jasno da je pogriješio i da nije smio da reaguje na taj način. Pogledajte kako je napustio teren:

Pogledajte 00:24 Kornel Sič jedva izašao s terena posle crvenog kartona Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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