Nakon poraza od Ferencvaroša, kapiten Njegoš Petrović preuzima svu odgovornost i obećava bolji nastup u narednom meču.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vojvodina je doživjela poraz na startu evropskih kvalifikacija - i to vrlo bolan. Novosađani su u 86. minutu imali odličnu šansu, a samo dvadesetak sekundi kasnije primili su gol kojim je Ferencvaroš došao do trijumfa od 2:1.

Za to je prije svega odgovoran kapiten Njegoš Petrović, koji je poprečnu loptu predao igračima mađarskog predstavnika, nakon čega nije imao snage da se vrati nazad i zatvori dodavanje prema Jusufu Bamideleu. O tome je pričao i trener Miroslav Tanjga, dok Petrović nije bježao od odgovornosti.

Jusuf Bamudele dao gol na Vojvodina Ferencvaroš 1:2 Izvor: YouTube/TV Arena sport

"Mislim da smo svih 90 minuta odigrali na dobrom nivou, nije se osjetila razlika između nas i njih. Mnogo nam je značio taj gol u 45. minutu. Mislim da smo drugo poluvrijeme kontrolisali sve, moja mala nepažnja u drugom poluvremenu gdje sam imao desno Lakija (Lazara Nikolića, prim. aut.) samog, Keita je to pročitao i na tu kontru su nas dobili 2:1. Mi smo imali i prečku i stativu, i još par šansi koje nismo iskoristili", rekao je Njegoš Petrović poslije meča i dodao:

"Svu odgovornost preuzimam na sebe i samo da obećam da ćemo za sedam dana dati svoj maksimum i potruditi se da obradujemo navijače".

Vidi opis Njegoš Petrović se oglasio poslije poraza Vojvodine: "Svu odgovornost preuzimam na sebe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Petrović je dodao i da atmosfera u timu poslije ovog rezultata "nije ni dobra ni loša", ali je svjestan da navijači očekuju da ostave bolji utisak za sedam dana u Budimpešti. U slučaju da Vojvodina prođe, igraće protiv Tventea u Ligi Evrope, dok ih u suprotnom čeka Ajaks u Konferencijskoj ligi.

"Na pripremama smo igrali protiv Kluža koji igra u istoj formaciji kao Ferencvaroš i mislim da nam je ta provjera mnogo značila. Ferencvaroš je kvalitetnija ekipa, prepoznaju situacije dosta bolje od njih. To je Evropa", naglasio je on.

Vidi opis Njegoš Petrović se oglasio poslije poraza Vojvodine: "Svu odgovornost preuzimam na sebe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pogledajte 00:49 Muk u Novom Sadu: Vojvodina izgubila na startu Lige Evrope od Ferencvaroša Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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