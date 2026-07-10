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Vojvodina ponudila 1.800.000 evra za jednog od najboljih igrača Superlige Srbije

Vojvodina ponudila 1.800.000 evra za jednog od najboljih igrača Superlige Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Vojvodina nudi 1.800.000 evra za Silvestera Džaspera, jednog od najboljih igrača Superlige Srbije, u cilju jačanja tima.

vojvodina ponudila 1.8 miliona evra za dzaspera Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina sinožć je na "Karađorđu" počela evropsku odiseju protiv Ferencavaroša, a bez obzira na ishod tog dvomeča u Ligi Evrope - ideja u Novom Sadu je da se drastično pojača tim. Znamo da su ovog ljeta već stigla petorica ozbiljnih pojačanja, dok se sada Vojvodina sprema i da lansira "domaću" bombu.

U pitanju je napadač Železničara Silvester Džasper za koga je Vojvodina ponudila 1.800.000 evra, prenosi "Telegraf". Džasper je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Superlige i očekuje se da napusti Pančevo, s tim da je bliži bio inostranstvu.

Navodno, dva kluba imaju i "džentlmenski" dogovor. Vojvodina će sačekati da Železničar odigra dvomeč sa Bragom u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje će možda biti i neka ponuda iz inostranstva, a nakon toga, ako se ništa ne desi, Džasper bi trebalo da dođe u Novi Sad.

Džasper je inače u Pančevo stigao u ljeto 2025. godine bez obeštećenja, a postigao je sedam golova i upisao šest asistencija prošle sezone. Zato je bio i u najboljem timu Superlige Srbije.

Podsjetimo, Vojvodinu su prethodno pojačali Redžić, Mulahusejnović, Zukić, Đakovac i Stefan Mitrović.

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Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)

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