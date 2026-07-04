"Veliki jubilej za veliki klub!" Vojvodina čestitala Borcu 100. rođendan!

Jedna od čestitki stigla je sa novosadskog Karađorđa.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Velikan iz Platonove osnovan je na današnji dan 1926. godine, a proslava rijetkog jubileja upriličena je u petak promocijom ekipe za novu sezonu i spektakularnom bakljadom.

U mnoštvu čestitki banjalučkom klubu, prije svega na društvenim mrežama, izdvaja se i ona iz Novog Sada. Poslala ju je Vojvodina, bratski klub crveno-plavih.

"FK Vojvodina čestita svom bratskom klubu Borcu iz Banja Luke 100. rođendan!

Veliki jubilej za veliki klub!", naveli su novosadski crveno-bijeli.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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