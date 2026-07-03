Proslava jubileja "crveno-plavih" održava se ovog petka na Trgu Krajine.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbalski klub Borac ovog petka slavi 100 godina postojanja!

Rijedak jubilej, kakvim samo rijetki klubovi na ovim prostorima mogu da se podiče, obilježava se na Trgu Krajine, a jedan dio manifestacije bila je i promocija ekipa za predstojeću takmičarsku godinu, koja za crveno-plave počinje već u utorak 7. jula. Tada će izabranici Vinka Marinovića na Gradskom stadionu (20.30) odmjeriti snage sa šampionom Bugarske Levskim, u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Revanš se igra 14. jula na stadionu Georgi Asparuhov u Sofiji, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugoj rundi odmjeriti snage sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove.

Vidi opis Borac predstavio ekipu za novu sezonu i proslavio 100. rođendan! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 13 / 13

Program večerašnje proslave počeo je mini-koncertom Pavline Radovanović, nakon čega su se na bini pojavili banjalučki reperi Glue, Žila i Redov, koji su izveli pjesmu "Ale".

Uslijedilo je nakon toga predstavljanje ekipe i stručnog štaba za sezonu 2026-2027, a prisutne na Trgu Krajine pozdravili su predsjednik Zvjezdan Misimović i kapiten Srđan Grahovac, sa željama da banjalučki klub u najmanju ruku ponovi evropski rezultat od prije dvije godine. Tada je, podsjetimo, pod komandom pokojnog Mladena Žižovića zastao nadomak četvrtfinala Konferencijske lige.

Proslava 100 godina postojanja FK Borac nastaviće se nastupima Rok simfonije i Neleta Karajlića, a biće zaključena vatrometom i spektakularnom bakljadom Lešinara, koji su najavili pirotehnički spektakl u svim naseljima.

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