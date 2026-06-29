Nele Karajlić i Rok simfonija za 100 godina Borca! Šampion BiH u petak obilježava jubilarni rođendan

Cijela manifestacija počinje u 18.00 časova, kada će biti otvorena fan-zona.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbalski klub Borac u 2026. godini obilježava 100 godina postojanja.

Klub iz Platonove ulice proslaviće rijedak jubilej brojnim manifestacijama. Tako je već održana svečana akademija u Banskom dvoru, u pripremi su monografija i izložba u izradi Arhiva Republike Srpske i film koji priprema RTRS, dok će 3. jula na Trgu Krajine biti upriličena proslava za sve navijače.

Predstojećeg petka, sa početkom u 20.15 časova, biće upriličeno predstavljanje ekipe Borca za predstojeću takmičarsku godinu, u kojoj crveno-plave četvrti put u klupskoj istoriji očekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Po završetku promocije tima, u 21.00 čas, počeće koncert Neleta Karajlića i Rok simfonije uz goste iznenađenja, saopšteno je iz banjalučkog premijerligaša.

Cijela manifestacija počinje u 18.00 časova, kada će biti otvorena fan-zona.

Inače, samo četiri dana kasnije, Borac će protiv bugarskog prvaka Levskog odigrati prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra na Gradskom stadionu sa početkom u 20.30 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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