UEFA donijela interesantnu odluku: Oba duela Borca i Levskog sude Turci!

Evropska fudbalska federacija delegirala je turske arbitre za oba meča u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca i Levskog sastaće se u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prvi meč između bosansko-hercegovačkog i bugarskog prvaka odigraće se 7. jula na banjalučkom Gradskom stadionu sa početkom u 20.30 časova, dok je revanš na sofijskom stadionu "Georgi Asparuhov" zakazan za sedam dana kasnije, a počeće u 19.30 časova.

Pred ovaj dvomeč stigla je zanimljiva odluka Evropske fudbalske federacije, koja je za obje utakmice delegirala arbitre iz Turske. Tako će na prvoj utakmici pravdu dijeliti Mehmet Turkmen, kojem će asistirati Čejhun Sesigizel i Bahtijar Birinči, dok je četvrti sudija Ali Jilmaz.

Borac će ovog ponedjeljka odigrati posljednju kontrolnu utakmicu. Na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, crveno-plavi će ukrstiti koplja sa ruskim premijerligašem Ahmatom, a utakmica počinje u 18.00 časova.

Kad je riječ o revanšu, za glavnog djelioca pravde imenovan je Oguzan Čakir, dok su pomoćnici Abdulah Ezkara i Bersan Duran. Poslove četvrtog arbitra u glavnom gradu Bugarske obavljaće Batuhan Kolak.

Pobjednik ovog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljim iz dva duela između bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Zanimljivo, u prvom meču koji će se igrati na neutralnom terenu u Mađarskoj glavni sudija biće Luka Bilbija iz BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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