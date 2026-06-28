Prijedorski arbitar prvi put u kvalifikacijama za Ligu šampiona: Dijeli pravdu potencijalnim rivalima Borca

Sudija iz Prijedora Luka Bilbija dobio je priliku da sudi utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

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Prijedorski arbitar će dijeliti pravdu na utakmici između šampiona Bjelorusije i Rumunije, ekipa Vitebska i Univerzitetee iz Krajove, koja se igra 7. jula u Mađarskoj.

Bilbiji će pomagati Stefan Tešanović iz Istočnog Sarajeva i Mostarac Marko Perić, dok je četvrti sudija Antonio Tomić iz Kreševa. U VAR sobi će biti dvojica bh. sudija, Antoni Bandić iz Gruda i Sarajlija Nihad Ljajić.

Inače ovo je prvi put da Prijedorčanin dijeli pravdu na meču u Ligi šampiona, a interesantno je da će ova dva tima biti potencijalni protivnik banjalučkog Borca u narednoj rundi takmičenja u Evropi.

U slučaju da Borac na startu kvalifikacija Lige šampiona eliminiše Levski iz Sofije, onda će u drugom kolu igrati protiv pobjednika iz ovog bjelorusko-rumunskog duela.

Ako crveno-plavi ispadnu od Bugara, onda će u narednom kolu igrati u kvalifikacijama Konferencijske lige sa poraženim iz dvomeča između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije.

(MONDO)