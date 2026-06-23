logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela prodaja karata za Borac - Levski: Veliko interesovanje navijača za okršaj sa šampionom Bugarske!

Počela prodaja karata za Borac - Levski: Veliko interesovanje navijača za okršaj sa šampionom Bugarske!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Prodaja ulaznica počela je danas.

Počela prodaja ulaznica za Borac Levski Izvor: MONDO

Ovog utorka počela je prodaja ulaznica za meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Borca i Levskog, kluba kojeg ovih dana muče finansijske i pravne borbe.

Bosansko-hercegovački i bugarski prvak sastaće se na Gradskom stadionu 7. jula sa početkom u 20.30 časova, a 14 dana prije tog okršaja, vidi se da za ovaj susret vlada veliko interesovanje.

Izvor: MONDO

Kad je riječ o cijeni karata, za ulaz na istočnu tribinu treba da se izdvoji10 KM. Sektori A i D na zapadnoj strnai koštaju 20, a B i C 30 KM. Ulaznice se prodaju u zvaničnoj klupskoj prodavnici na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, a jedna osoba može da kupi najviše 4 ulaznice.

Vrijedi svakako napomenuti da sezonske ulaznice važe kako za ovu, tako i za sve ostale evropske utakmice Borca do kraja kvalifikacija.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljom ekipom iz dva susreta bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Tim koji bude poražen seli se u drugo kolo Konferencijske lige, gdje ga čeka moldavski Petrokub ili albanska Egnatija.

Sezonska karta za Istok košta 80 KM, za sektore A i D na Zapadu 100, a B i C 150 KM. Penzioneri i djeca plaćaju 50 posto manji iznos, a preduslov za kupovinu sezonske karte je posjedovanje članske karte.

Obnova članska košta 20 KM, dok 30 KM treba da se izdvoji za prvo članstvo.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal Liga šampiona Levski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC