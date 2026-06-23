Počela prodaja karata za Borac - Levski: Veliko interesovanje navijača za okršaj sa šampionom Bugarske!

Prodaja ulaznica počela je danas.

Izvor: MONDO

Ovog utorka počela je prodaja ulaznica za meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Borca i Levskog, kluba kojeg ovih dana muče finansijske i pravne borbe.

Bosansko-hercegovački i bugarski prvak sastaće se na Gradskom stadionu 7. jula sa početkom u 20.30 časova, a 14 dana prije tog okršaja, vidi se da za ovaj susret vlada veliko interesovanje.

Izvor: MONDO

Kad je riječ o cijeni karata, za ulaz na istočnu tribinu treba da se izdvoji10 KM. Sektori A i D na zapadnoj strnai koštaju 20, a B i C 30 KM. Ulaznice se prodaju u zvaničnoj klupskoj prodavnici na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, a jedna osoba može da kupi najviše 4 ulaznice.

Vrijedi svakako napomenuti da sezonske ulaznice važe kako za ovu, tako i za sve ostale evropske utakmice Borca do kraja kvalifikacija.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljom ekipom iz dva susreta bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Tim koji bude poražen seli se u drugo kolo Konferencijske lige, gdje ga čeka moldavski Petrokub ili albanska Egnatija.

Sezonska karta za Istok košta 80 KM, za sektore A i D na Zapadu 100, a B i C 150 KM. Penzioneri i djeca plaćaju 50 posto manji iznos, a preduslov za kupovinu sezonske karte je posjedovanje članske karte.

Obnova članska košta 20 KM, dok 30 KM treba da se izdvoji za prvo članstvo.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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