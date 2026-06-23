Rival Borca iz LŠ u problemu, bivši vlasnik traži 5 miliona evra! "Najgore što može da se desi je izbacivanje iz Evrope"

Levski se našao u ozbiljnom finansijskom i pravnom sukobu.

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Fudbaleri Borca i Levskog odmjeriće snage u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je saopštila Evropska fudbalska federacija, prva utakmica u kojoj će crveno-plavi biti domaćini igra se 7. jula, sa početkom u 20.30 časova. Revanš na stadionu "Georgi Asparuhov" zakazan je za 14. jul od 19.30 časova, a pred ovaj dvomeč gigant iz Bugarske suočava se sa velikim finansijskim problemima.

Klub koji je čak 26 puta bio državni šampion našao se u centru ozbiljnog pravnog i finansijskog sukoba nakon što je političar i biznismen Vasil Božkov, bivši vlasnik Levskog i u jednom trenutku najbogatiji čovjek u Bugarskoj, zatražio vraćanje više od 5 miliona evra starog duga.

Klub iz Sofije je prije nekoliko dana saopštio da je primio "obavještenje o ustupanju potraživanja i poziv za dobrovoljno izvršenje". U dokumentu, koji je poslao advokat Vasila Božkova Stojan Baumejer, zahtijeva se isplata 5.072.337.63 evra na njegov račun u roku od 14 dana!

Prema dostavljenoj dokumentaciji, dug potiče iz kredita koji je klubu obezbijedila kompanija Vasila Božkova "Nove-Ad-Holding", tokom njegovog upravljanja klubom između 2019. i 2020. godine. U zahtjevu se, takođe, navodi da je ovaj dug prenesen na Baumejera ugovorom o cesiji, koji je načinjen 20. marta 2026. godine.

Levski, međutim, odbija isplatu pozivajući se na pravne i reputacione rizike. Vasil Božkov je, naime, pod međunarodnim sankcijama zbog ozbiljne korupcije i podmićivanja zvaničnika.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD uvela je sankcije Božkovu u junu 2021. godine u skladu sa Globalnim zakonom Magnicki, pravnom aktu koji omogućava uvođenje oštrih financijskih sankcija i zabrana putovanja pojedincima i kompanijama umiješanim u teška kršenja ljudskih prava ili korupciju velikih razmjera.

U Levskom, naime, smatraju da bi bilo kakve finansijske transakcije u koje su uključeni Božkov ili sa njim povezani subjekti mogli da imaju dalekosežne pravne posljedice po klub.

"Klub neće prebaciti nijedan jedini evro prije nego što nadležne institucije donesu odluku o tome da li je ovakva konstrukcija sa cesijom na advokata dozvoljena i da li predstavlja zaobilaženje međunarodnih sankcija", naveli su iz kluba, upozorivši da bi ispunjavanje ovog zahtjeva rezultiralo blokadom bankovnih računa i kolapsom klupskog poslovanja.

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Takođe, u klupskom saopštenju zatražene su hitne intervencije Ministarstva finansija, Bugarske narodne banke (BNB) i Nacionalne agencije za prihod (NRA). Istovremeno, o čitavoj situaciji redovno obavještavaju Fudbalski savez Bugarske i UEFA.

Vasil Božkov, inače bivši magnat u oblasti igara na sreću, oglasio se na društvenim mrežama zbog, kako navodi, nedostatka zahvalnosti. Istakao je da je klub finansirao milionima i da se šest godina suzdržavao od naplate dugoa kako bi Levski opstao. Božkov takođe navodi da trenutni zahtjev forsiraju njegovi američki advokati, jer je to "jedina moguća naplativa imovina" u njegovoj trenutnoj pravnoj situaciji.

Sukob je, međutim, eskalirao prije dan-dva. Reagujući na oštre reakcije kluba i navijača, Božkov je uputio oštro upozorenje, prijeteći da će tražiti da mu se isplati kompletan iznos duga, za koji tvrdi da mu sljeduje.

"Čuvši šta navijači rade, verovatno ću tražiti svih 10 miliona evra", izjavio je Božkov, poslavši šokantnu poruku Levskog i njegovim navijačima:

"Najgore što može da se desi jeste da Levski ne igra u evropskim takmičenjima."

Bugarski klub i rival Borca na startu kvalifikacija za Ligu šampiona sada bije iscrpljujuću bitku sa vremenom. Istovremeno, bugarske državne institucije suočavaju se sa izuzetno složenim pravnim testom – kako treba da se postupi sa domaćim potraživanjima koja su povezana sa pojedincima obuhvaćenim Zakonom Magnicki...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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