Trener Levskog pred dvomeč sa Borcem: "Niko nam ništa neće pokloniti, moramo da budemo skromni i ponizni!"

Hulio Velaskez govorio je za klupsku televiziju nakon žrijeba koji je njegove fudbalere spojio sa Borcem.

Izvor: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca nisu imali sreće prilikom žrijeba parova prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Iako su bili povlašteni prilikom "plesa kuglica", nije im to mnogo pomoglo jer su za rivala dobili sofijski Levski, bugarskog velikana koji je ove godine prekinuo dominaciju Ludogoreca, koja je trajala 14 godina.

Već smo imali priliku da čujemo šta u najavi ovog dvomeča tvrde iz Borčevog tabora, a dan nakon žrijeba na klupskoj televiziji oglasio se trener Levskog Hulio Velaskez (1981.).

"Kao i prema svakom protivniku, tako se i prema njima odnosimo sa maksimalnim poštovanjem i ostajemo čvrsto na zemlji. Od sada je važno da nastavimo dobro da treniramo svaki dan kako bismo postigli optimalnu formu za prvu utakmicu. Tako ćemo moći igrati sa velikom željom, ali još jednom naglašavam da moramo da budemo skromni i ponizni. Niko nam ništa neće pokloniti, moramo dobro da se pripremimo tokom ovog procesa i da prikažemo najbolju verziju sebe", istakao je Velaskez, nastavivši:

"Proučavaćemo Borac kao i sve protivnike. Posvetićemo mnogo sati analizi snage i slabosti, ne zaboravljajući naš glavni fokus, a to je kako će naša ekipa da nastupi. Otkad se promijenilo pravilo o golovima u gostima, nikad se ne zna šta je bolje – da li biti domaćin ili gost u prvoj utakmici. Na nama je da se u oba meča prikažemo na najbolji mogući način", riječi su Španca koji je na mjesto trenera Levskog stigao početkom 2025. godine.

Ekipom je do sada komandovao na 65 utakmica i upisao 38 pobjeda, 15 remija i 12 poraza. Prvi ozbiljniji trenerski angažman imao je u Viljarealu, u kojem je radio od jula 2012. do januara 2013. godine. Sjedio je potom na klupi još nekoliko španskih klubova (Mursija, Betis, Alkorkon, Alaves, Saragosa), radio je i u Portugalu (Belenenšeš, Vitorija Setubal, Maritimo), dok je posljednji angažman prije dolaska u Bugarsku imao u holandskoj Fortuni Sitard.

Prva utakmica između Borca i Levskog igra se 7. ili 8. jula u Banjaluci, dok je revanš u Sofiji zakazan za 14. ili 15. jul.

Uspješniji tim iz obog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove, čije boje brani reprezentativac BiH i bivši napadač Borca Jovo Lukić.

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(mondo.ba, D. Šutvić)