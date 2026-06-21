Bivši igrač Hajduka nakon prvog gola za Borac: Sve ide kako treba, znamo šta nas čeka

Ante Roguljić postigao je pogodak u prvoj utakmici na Zlatiboru.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca upisali su rutinsku pobjedu protiv Jedinstva Putevi u prvoj provjeri na Zlatiboru. Crveno-plavi su učesnika Srpske lige Zapad porazili rezultatom 8:0, a jedan od pogodaka iz prvog poluvremena bio je djelo novajlije Ante Roguljića.

Bivši fudbaler splitskog Hajduka poentirao je u 18. minutu nakon asistencija Mateja Deketa, čime je tim Vinka Marinovića stigao do 2:0.

"Da, moja prva prva utakmica za Borac. Naravno srećn sam zbog gola, srećan sam zbog ekipe što smo nakon prve utakmice svi prošli bez povreda. Prva pobjeda je za nama što je jako bitno, iako je protivnik bio kakav jeste, sa utakmicom i juče prije nas. Završili smo drugi dan priprema na Zlatiboru, sve ide kako treba, znamo što nas čeka i spremni smo za rad dalje", istakao je ofanzivni vezni igrač koji je među crveno-plave stigao iz mađarskog Diošđera.

Najviše mečeva u karijeri odigrao je za Univerzitateu iz Krajove, 69, postigavši pritom 10 golova. U dresu Trenčina je na 63 meča poentirao 18 puta. Takođe, nastupao je i za Lifering, Anortozis, Pafos, Univerzitateu Kluž, Vaker Inzbruk i Red Bul Salcburg.

Šta dalje čeka Banjalučane?

Naredni kontrolni meč na Zlatiboru Borac će odigrati 23. juna, kada će odmjeriti snage sa Sutjeskom iz Nikšića. Potom slijede mečevi sa IMT-om (26. jun) i Ahmatom (29. jun), dok će prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni Borac odigrati 7. juna u Banjaluci protiv Levskog, na tsartu kvalifikacija za Ligu šampiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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