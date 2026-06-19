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Borac objavio cijene ulaznica za Evropu!

Borac objavio cijene ulaznica za Evropu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Evo kada počinje prodaja ulaznica za Borčev nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona i po kojoj cijeni.

Borac objavio cijee ulaznica za Evropu Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki Borac na Zlatiboru se priprema za novu sezonu koju počinje 7. jula okršajem sa Levskim u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prvi meč igra se u Banjaluci, a klub iz Platonove ulice objavio je cijene ulaznica za ovu utakmicu.

Prodaja će početi u utorak 23. juna, a poznate su i cijene. Ulaznice za istočnu tribinu koštaju 10 KM, ulaznice za zapad – sektor A i D koštaju 20 KM, a karte za zapadnu tribinu – sektore B i C koštaju 30 KM.

Jedna osoba može da kupi najviše četiri ulaznice, a sezonska karta važi za sve utakmice kvalifikacija za evropska takmičenja na Gradskom stadionu, saopšteno je iz Borca.

Ukoliko crveno-plavi u dvomeču eliminišu šampiona Bugarske u drugom kolu kvalifikacija igraće protiv pobjednika dvomeča bjeloruskog Vitebska i Univerzitatee iz Krajove.

U slučaju da ne prođu Levski ekipa Borca nastaviće takmičenje u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a tamo ih očekuje poraženi iz duela Petrokuba i Egnatije.

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