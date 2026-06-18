Banjalučani će na srpskoj planini odigrati četiri pripremne utakmice.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca otputovali su jutros na pripreme na Zlatibor, gdje će u narednom periodu brusiti formu i pripremati se za izazove na međunarodnoj sceni.

Kao što je poznato, na početku puta ka Ligi šampiona tim Vinka Marinovića odigraće dvomeč sa bugarskim Levskim. Marinoviću će test-mečevi poslužiti za uigravanje tima, a planirano je da na srpskoj planini "crveno-plavi" odigraju četiri susreta.

Rivali bi trebalo da im budu Jedinstvo Putevi (20. jun), Sutjeska iz Nikšića (23. jun), IMT (26. jun) Ahmat Grozni (29. jun).

Na spisku fudbalera koji su se uputili ka Zlatiboru su: Srđan Modić, Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković, Abel Paskval, Šerif Diuf, Jurih Кarolina, Siniša Saničanin, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Sebastijan Erera, Erik Riđan, Miloš Jojić, Sandi Ogrinec, Ognjen Radošević, Srđan Grahovac, Pavle Đajić, Damir Hrelja, Ante Roguljić, David Vuković, Omar Sijarić, Stefan Savić, Amar Milak, Matej Deket, Amer Hiroš, Stojan Vranješ, Dani Romera i Luka Juričić.

Vidi opis "Crveno-plavi" pripreme nastavljaju na Zlatiboru: Pogledajte spisak fudbalera Borca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 14 / 14

Podsjetimo, Borac bi u slučaju da prođe Levski u drugom kolu igrao protiv boljeg iz duela Vitebsk - Univerzitatea Krajova. U slučaju da bh. šampion ne uspije da eliminiše tim iz Sofije, takmičenje u Evropi nastaviće u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U drugom kolu potencijalni rivali su mu Petrokub i Egnatija.