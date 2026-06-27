MONDO: Borac dovodi jednog od najboljih igrača Zrinjskog?! Savić u pregovorima sa prvakom BIH!

Borac bi mogao pojačati vezni red doskorašnjim fudbalerom Zrinjskog iz Mostara.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Banjalučki Borac priprema se za novu sezonu u kojoj će braniti šampionsku titulu i igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a u nju će ući sa prilično izmijenjenom ekipom.

Crveno-plavi su doveli nekoliko novih igrača, ali bilo je i odlazaka, a među posljednjima koji su napustili Gradski stadion je veznjak Dino Skorup koji je potpisao za Torpedo Kutaisi.

U Borcu već znaju kako će popuniti „rupu“ u veznom redu, a pojačanje su našli u ni manje ni više nego najvećem rivalu u prošlogodišnjoj trci za titulu – Zrinjskom.

Banjalučki klub u svojim redovima želi Igora Savića i u toku su pregovori sa jednim od najboljih i najstandardnijih igrača u redovima „plemića“ u posljednjih par godina, saznaje MONDO.

Saviću, koji igra na poziciji zadnjeg veznog, ali u određenim trenucima kada je bilo potrebno igrao je i štopera, je istekao ugovor sa Zrinjskim, pa bi na Gradski stadion stigao bez obeđtećenja.

Dvadesetpetogodišnji veznjak odigrao je 142 utakmice za Zrinjski u kojem je ponikao, a u međuvremenu je osim pozajmica u GOŠK-u bio i u inostranstvu gdje je kratko nosio dres Zulte Varegema i Torpeda iz Moskve.