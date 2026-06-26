POLUVRIJEME: Borac ide ka trećoj pobjedi na pripremama, superligaš Srbije bez šuta na gol

Nakon prvih 45 minuta, crveno-plavi imaju gol prednosti nad IMT-om.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca igraju ovog petka treću kontrolnu utakmicu u sklopu ljetnog pripremnog perioda.

Za protivnika, na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, imaju srpskog superligaša IMT, a poslije prvog poluvremena, šampion BiH ima gol prednosti:

IMT – BORAC 0:1, u toku

/Ogrinec 27/

U ranoj fazi utakmice, odnosno u prvih 15 minuta, crveno-plavi su tri puta zaprijetili golmanu IMT-a Ognjenu Čančarevića. Međutim, svaki put se, nakon pokušaja Amara Milaka, Luke Juričića i Abela Paskvala, istakao veteran na golu tima sa Novog Beograda.

IMT je prvi dio Superlige Srbije okončao na 9. mjestu, prvom koje ne vodi u Ligu za šampiona. U razigravanju za opstanak ekipa sa Novog Beograda je zadržala pomenutu poziciju i sačuvala status superligaša.

Nemoćan je, međutim, bio u 27. minutu, kada je Sandi Ogrinec zatresao protivničku mrežu. Praktično odmah nakon pauze za osvježenje, tim Vinka Marinovića je stigao do prednosti. Stefan Savić je dubinskom loptom izbacio u prvi plan slovenačkog internacionalca, koji je umakao pažnji odbrane Užičana i poslao loptu kroz noge Čančareviću.

Podsjetimo, Borac je u dosadašnjem toku priprema porazio Jedinstvo Puteve (8:0) i Sutjesku (1:0). Do kraja priprema uslijediće susret sa ruskim Ahmatom (29. jun), dok će prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni Borac odigrati 7. jula u Banjaluci protiv Levskog, u sklopu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

STARTNE POSTAVE

IMT: Čančarević, Martos, Glišić, Luković, Žuninjo, Lebi, Cojić, Akrofi, Radivojević, Šapić, Milanović. Rezerve: Gicić, Žagar, Jevtić, Ovede, Krstić, Radočaj, Bakić, Kiankaulua. Trener: Zoran Popović.

BORAC: Ćetković, Rogan, Saničanin, Paskval, Erera, Ogrinec, Radošević, Savić, Milak, Deket, Juričić. Rezerve: Modić, Vuković, Hrelja, Hiroš, Đajić, Sijarić, Riđan, Vranješ, Karolina, Jakšić, Roguljić. Trener: Vinko Marinović.

Uskoro opširnije...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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