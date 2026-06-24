Druga pobjeda Borca na Zlatiboru: Juričić sa "kreča" za trijumf nad Crnogorcima

Pogotkom Luke Juričića Borac je savladao Sutjesku iz Nikšića (1:0).

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca uknjižili su drugi trijumf na pripremama na Zlatiboru. Izabranici Vinka Marinovića su savladali ekipu Sutjeske iz Nikšića rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Luka Juričić iz jedanaesterca u 60. minutu.

Ovaj susret crveno-plavi su počeli u sastavu: Šiškovski, Jakšić, Saničanin, Paskval, Erera, Ogrinec, Radošević, Savić, Hiroš, Hrelja i Juričić.

Naredni meč na Zlatiboru Borac će odigrati u petak (26. jun), kada će mu rival biti IMT, dok će posljednju provjeru odraditi tri dana kasnije protiv Ahmata.

Podsjetimo, u prvoj utakmici na Zlatiboru Borac je rezultatom 8:0 porazio tim Jedinstva Putevi iz Užica.

Prvu zvaničnu utakmicu u takmičarskoj godini 2026-2027 Borac će odigrati 7. jula. Tada će na Gradskom stadionu, u okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dočekati bugarski Levski, koji se pred dvomeč sa crveno-plavima našao u velikim finansijskim i pravnim problemima.

Prodaja ulaznica za ovaj meč počela je juče, a u Banjaluci vlada veliko interesovanje.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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