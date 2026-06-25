Poslije Borca - Gruzija: Dino Skorup novi igrač Torpeda

Vezni igrač koji je proljetos u Borcu bio na pozajmici karijeru nastavlja u Gruziji.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Dino Skorup zvanično je, nakon šest mjeseci provedenih na pozajmici u Borcu, napustio crveno-plavi tabor.

Vezni igrač rođen 1999. godine u Splitu zadužio je danas opremu Torpeda iz Kutaisija, sa kojim je dogovorio saradnju na dvije i po plus još jednu godinu.

Skorup je u Borac prvi put došao u ljeto 2024. godine. Odigrao je tada 12 mečeva u Premijer ligi BiH, dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona, četiri u borbi za plasman u Ligu Evrope i pet u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Postao je junak navijača Borca nakon što je u završnim trenucima meča sa LASK-om (2:1) postigao pogodak iz daljine, kojim su crveno-plavi stigli do tri boda i trasirali put ka nokaut fazi. Iz kluba je otišao početkom 2025. godine, potpisavši za rumunski Sepsi OSK, koji ga je Borcu početkom ove godine ustupio na pozajmicu.

Željeli su u Platonovoj ulici da ga zadrže na pozajmicu i u narednoj takmičarskoj godini, ali je želja rumunskog kluba bila prodaja, koja je ovog četvrtka ozvaničena.

Skorup je dijete Hajduka u kojem je prošao kompletnu omladinsku školu. U prvom timu, međutim, nije dobio pravu priliku, dok je za drugu selekciju uknjižio 30 nastupa. U Hrvatskoj je branio i boje Hrvatskog dragovoljca, Varaždina i Šibenika, dok je u BiH osim Borca nastupao i za GOŠK iz Gabele.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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